Bitdefender GravityZone SVE komt naar VMware NSX-T Data Center

De leverancier van beveiligingsoplossingen Bitdefender brengt zijn GravityZone Security for Virtualized Environments (SVE) naar VMware NSX-T Data Center. Gebruikers van VMware NSX-T Data Center kunnen dankzij de interoperabiliteit gebruikmaken van de oplossing voor agent less beveiliging.

Datacenteromgevingen krijgen een steeds heterogener karakter, en ook het percentage workloads die in publieke cloudomgevingen onder worden gebracht blijft toenemen, aldus Bitdefender. Daarom moeten software-gedefineerde networking (SDN) oplossingen worden uitgebreid om het volledige spectrum van netwerk- en beveiligingsdiensten native voor deze omgevingen te kunnen bieden.

NSX-T Data Center

VMware ontwikkelde hiervoor het NSX-T Data Center. Deze oplossing biedt ondersteuning voor (multi)cloudomgevingen als AWS, Azure en VMware Cloud binnen AWS. Daarnaast biedt de oplossing ondersteuning voor verschillende hypervisors als VMware vSphere en KVM, en containeromgevingen als Docker en Kubernetes.

“Klanten die hybride clouds inrichten met behulp van VMware NSX hebben behoefte aan een uiterst breed ecosysteem van oplossingen die in hun unieke beveiligingsbehoeften voorzien”, zegt Umesh Mahajan, senior vice president van de R&D, Networking & Security Business Unit van VMware. Bitdefender moet die oplossing bieden. “Deze gebruikt de alomtegenwoordige connectiviteit van VMware NSX om gelaagde beveiliging te bieden, waar applicaties die maar nodig hebben.”

Agent less security

Bitdefender GravityZone SVE is een VMware Ready-oplossing voor agentloze beveiliging. Volgens het bedrijf zelf biedt het een effectievere bescherming tegen geavanceerde bedreigingen met HyperDetect. Dat is een technologie die in afstelbare machine learning-technologie voorziet. Daarnaast biedt het meer operationele efficiëntie en flexibiliteit dankzij native integratie met NSX en VMware vCenter, en een hoger rendement op infrastructuurinvesteringen dankzij krachtiger consolidatie en snellere prestaties.

Vice president Datacenter & Network Security Products Gavin Hill van Bitdefender stelt dat het bedrijf de enige leverancier is die organisaties “tegen geavanceerde cyberbedreigingen beschermt met afstelbare machine learning-technologie”. “We hechten grote waarde aan onze samenwerking met VMware, en hun gelijkgestemde inzet voor klantenservice en innovatie.”