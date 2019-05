UiPath is met 7 miljard dollar ’s werelds meest waardevolle AI-startup

UiPath, één van de marktleiders op het gebied van robotic process automation (RPA) wordt, is ’s werelds meest waardevolle kunstmatige intelligentie (AI) startup geworden, zo geeft SilliconAngle aan. De startup heeft een investering van 568 miljoen dollar opgehaald bij een financieringsronde, waarmee de waarde op 7 miljard dollar uitkomt.

Na de investeringsronde werd het bedrijf waardevoller dan het Chinese SenseTime, dat gewaardeerd wordt op 4,5 miljard dollar. De Series D-ronde werd geleid door Coatue. Verder deden ook Dragoneer, Wellington, Sands Capital en fondsen en accounts die geadviseerd worden door T. Rowe Price Associates mee.

UiPath

UiPath kan zoveel geld aantrekken, omdat het een marktleider in RPA is. RPA is een onderdeel van kunstmatige intelligentie dat software-robots gebruikt om workflows in veelvoorkomende zakelijke applicaties te observeren, en vervolgens manieren te vinden om herhalende taken te automatiseren.

De startup maakt specifiek software-robots die de individuele toetsaanslagen van gebruikers monitort als ze omgaan met applicaties, zoals ERP- en CRM-appliacties. Daarbij identificeren robots herhalende patronen en suggereren ze manieren om ze te automatiseren. De besparingen kunnen enorm zijn als die automatisering toegepast wordt tot honderden of duizenden gebruikers over lange perioden aan tijd. Daarnaast voorkomt het fouten.

Daarnaast biedt het bedrijf een uitgebreid ecosysteem rondom RPA, waarbij het gratis trainingsprogramma’s biedt, evenals een gratis gemeenschapsversie en gratis online fora voor ontwikkelaars. Vorig jaar breidde het bedrijf zijn ecosysteem uit met een nieuwe marktplaats voor zijn AI-tools en -diensten.

Kantelpunt

“We zitten op een kantelpunt”, stelt mede-oprichter en CEO Daniel Dines. “Bedrijfsleiders passen hun arbeidskrachten aan met software-robots, waarmee ze de digitale transformatie van hun gehele bedrijf versnellen en tijd vrijmaken voor werknemers om aan belangrijker werk te besteden.”

UiPath heeft meerdere grote klanten, waaronder diverse Amerikaanse overheidsinstanties. Ook is de software populair bij bedrijven in de financiële sector, omdat het bruikbaar is om fraude te bestrijden. In deze sector zijn onder meer Shinsei Bank, Japan Exchange Group en American Fidelity Assurance klant.