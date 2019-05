Red Hat heeft besloten om na bijna twintig jaar zijn legendarische Shadowman-logo te laten vallen, in ruil voor een nieuwe versie. Het software-bedrijf heeft een nieuw logo onthuld.

Het nieuwe logo, nu alleen nog de ‘rode hoed’, suggereert dat Red Hat zijn imago wil opfrissen nu het bijna aan een nieuw deel van zijn reis begint, meldt Silicon Angle. Het bedrijf werd vorig jaar voor 34 miljard dollar overgenomen door IBM. In januari gaven de aandeelhouders groen licht voor de overname.

Volgens executive vice president of corporate marketing Tim Yeaton van Red Hat is er een andere reden dan de overname voor de wijziging. Volgens Yeaton wisten mensen niet wat de oude ‘Shadowman’ moest weergeven. Het moet eigenlijk een heldhaftige spion zijn, maar volgens onderzoek van het bedrijf vonden mensen het “geheimzining, sinister of verdacht”.

Open Brand Project

“Het merkteam en ik waren diepbedroefd”, aldus Yeaton. “Dit kon niet verder afstaan van mijn impressies van Red Hat, die ik vormde voordat ik bij het bedrijf kwam.” En dus begon het bedrijf het “Open Brand Project”, waarbij het ontwerp van het nieuwe logo open source werd opengesteld naar zijn werknemers. Dat leidde weer naar het “Tattoo Team”, een committee van werknemers die het oude logo als tatoeage hadden. Zij kregen de taak om een nieuw ontwerp te maken.

Het nieuwe logo moet de evolutie van het bedrijf van een “scrappy startup die datacentra ‘insloop’ met ingepakte kopieën van een Linux-gebaseerd besturingssysteem, naar de leidende aanbieder van open source-oplossingen voor enterprise hybride cloud-omgevingen”, aldus Yeaton. “Met het nieuwe logo zijn we echt uit de ‘schaduwen’ gestapt.”