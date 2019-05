AMD focust op servermarkt met lanceringsplannen 7 nm Zen 2

AMD’s nieuwe Zen 2-cpu’s, gebakken op 7 nm, komen eerst naar de servermarkt. De chips worden in Q3 gelanceerd.

AMD maakt zich op voor de lancering van de eerste chips met de Zen 2-architectuur. Die opvolger van de eerste Zen-chips wordt gebakken bij TSMC, voornamelijk op 7 nm. Dat de lancering voor dit jaar gepland stond, weten we al langer. AMD laat nu weten dat het beschikbaarheid van de chips in Q3 ambieert.

Epyc eerst

Dan zal Zen 2 onder de Epyc-vlag lanceren. Waar AMD destijds Zen lanceerde met Ryzen en mikte op enthousiastelingen in de consumentenmarkt, zet de chipdesigner nu volop in op de servermarkt. De chips, codenaam Rome, zullen profiteren van de kleinere productienode en hebben bovendien enkele architecturale verbeteringen aan boord.

AMD kiest sinds Zen voor een modulair design, waarbij chips worden opgebouwd uit meerdere cpu’s, verbonden met Infinity Fabric. Die aanpak blijft, maar wordt verder gespecialiseerd. De compute-kernen zullen dankzij 7 nm een hogere kloksnelheid aan een lager energieverbruik bieden, maar voor het I/O-luik zijn dergelijke winsten niet te boeken. Klokfrequentie is daar immers onderdeel van standaarden zoals USB en SATA. Voor de I/O-chiplet kiest AMD daarom nog steeds voor 14 nm: wat als grootste voordeel lagere productiekosten heeft.

AVX2

Rome wordt opgebouwd uit maximaal 8 chiplets, wat goed moet zijn voor 64 kernen met 128 threads voor het meest high-end stuk hardware. Bovendien behouden de nieuwe Epyc-cpu’s ondersteuning voor twee sockets, voor wie graag nog meer rekenkracht in zijn server stopt.

Verder verbetert AMD de AVX2-ondersteuning. De eerste generatie Zen-chips had 128 floating point units om met AVX2 om te gaan, wat betekende dat iedere 256 bits-instructie in twee werd gesplitst. Zen 2 krijgt volwaardige 256 bits-ondersteuning.

Navi

AMD lost verder enkele details over Navi. Die architectuur dient als fundering voor de nieuwe grafische kaarten van de fabrikant, en wordt eveneens op 7 nm gebakken. Veel wil AMD nog niet kwijt over Navi, al weten we intussen wel dat de lancering ook voor Q3 gepland is, en dat AMD in eerste instantie wil focussen op midrange-kaarten voor de consumentenmarkt.

