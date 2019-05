‘Deal Facebook en FTC omvat mogelijk committee voor privacy-toezicht’

Facebook en de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) onderhandelen over een mogelijke deal, waarbij het sociale medium een onafhankelijk committee voor privacy-toezicht moet opzetten. Dat heeft een bron tegenover Politico gezegd, meldt Reuters.

De commissie zou mogelijk bestuursleden van het sociale medium kunnen bevatten. Daarnaast zou Facebook een privacywerknemer op het hoogste niveau van het bedrijf moeten benoemen die op federaal niveau moet worden goedgekeurd. CEO Mark Zuckerberg zou verder de rol van “aangewezen compliance officer” op zich nemen, waarin hij verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het privacybeleid van het bedrijf.

De mogelijke overeenkomst tussen het bedrijf en de FTC is naast de boete van 3 miljard tot 5 miljard dollar waar het sociale medium rekening mee zegt te houden. Facebook zei bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers dat geld apart te hebben gezet om de boete te kunnen betalen, evenals andere kosten die gerelateerd zijn aan het onderzoek van de FTC.

Zowel Facebook als de FTC weigerden om te reageren op de berichtgeving.

Onderzoek

Het onderzoek van de FTC begon vorig jaar, nadat duidelijk werd dat Cambridge Analytica ten onrechte gegevens van miljoenen gebruikers in handen had gekregen. Die gegevens werden gebruikt om politieke profielen op te stellen, waarmee de presidentsverkiezingen in Amerika beïnvloed moesten worden.

The Washington Post berichtte in februari dat Facebook met de FTC onderhandelde over een schikking rondom het schandaal. Toen werd ook duidelijk dat de FTC overweegt om zijn hoogste boete ooit op te leggen. De maximale boete komt uit op 41.484 dollar per persoon. Volgens sommige schattingen werden rond de 87 miljoen mensen getroffen bij het schandaal, waardoor die boete snel oploopt naar ruim drie triljoen dollar.

Zo hoog wordt die boete waarschijnlijk niet. De FTC vind het volgens The Washington Post echter wel belangrijk dat het in ieder geval om enkele miljarden gaat, omdat het bedrijf er anders niks van ‘voelt’. De hoogste boete die de FTC tot nu toe uitgedeeld heeft was aan het adres van Google in 2012. Die boete bedroeg 22,5 miljoen dollar.