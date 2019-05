Google maakt automatische verwijdering locatiegeschiedenis mogelijk

Google heeft aangekondigd het mogelijk te maken om de locatiegeschiedenis en de web- en app-activiteiten van gebruikers automatisch te laten verwijderen naar een bepaalde tijdslimiet. Deze data kon eerder ook al verwijderd worden, maar gebruikers moesten dat handmatig doen.

Met het bestuderen van de locatiegeschiedenis en de web- en app-activiteiten kan Google, naar eigen zeggen, zijn producten nuttiger maken voor gebruikers. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om restaurants in de buurt aan te raden, of om een eerdere zoekopdracht te onthouden. Deze instellingen kunnen door gebruikers aan en uit worden gezet, en gegevens kunnen met de hand verwijderd worden.

Google zegt echter feedback te hebben gekregen van zijn gebruikers, waarin gevraagd werd om eenvoudigere manieren om de data te beheren of te verwijderen. Dit zette het bedrijf om in de optie om de data automatisch te laten verwijderen na een bepaalde periode.

Gebruikers kunnen via hun Google Account aangeven of gegevens na drie of achttien maanden verwijderd moeten worden. Vervolgens wordt data ouder dan die periode automatisch verwijderd, ook in de toekomst. De functie wordt in de komende weken uitgerold.

Tweestapsverificatie

Eerder deze week werd ook duidelijk dat Google nu de mogelijkheid biedt om smartphones met Android 7.0 of hoger te laten gebruiken voor tweestapsverificatie. Daarmee moet de beveiliging van de online diensten van de internetgigant worden verbeterd.

Door smartphones als tweestapsverificatie te gebruiken, moeten consumenten en bedrijven geholpen worden om een aantal risico’s rondom phishing en andere manieren om wachtwoorden en gebruikersnamen te stelen, te omzeilen. Bij de aanpak van Google wordt iets wat een eindgebruiker al weet gecombineerd met iets wat diegene fysiek in bezit heeft.

Na het inschakelen van de dienst is snel te achterhalen of een e-mail, SMS of iets anders een gebruiker omleidt naar een valse versie van een online dienst van Google. In dat geval hoeft de gebruiker namelijk geen sleutel voor tweestapsverificatie in te zetten, wat duidt op een valse variant van de bewuste dienst.