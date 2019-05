Nieuwe Windows 10-preview bevat geen File Explorer Friendly Dates

Een nieuwe preview van Windows 10 verwijdert een functie genaamd Friendly Dates in File Explorer. De update brengt het besturingssysteem naar build 18890 en is een preview van de Mei 2019 Update, die deze maand moet verschijnen.

Friendly Dates in File Explorer is een functie waarmee eenvoudiger te lezen data worden getoond. De functie verscheen voor het eerst in build 18272. Toen stond het standaard aan, maar Microsoft heeft er nu voor gekozen om de functie standaard uit te zetten. Vanaf nu verdwijnt de optie en het bedrijf heeft niet bekendgemaakt of het weer terugkomt, schrijft Venturebeat.

Verder bevat de nieuwe preview diverse oplossingen voor problemen en een aantal verbeteringen. Zo is een probleem waardoor de desktop plotseling traag ververst opgelost, evenals een probleem waardoor network shares niet toegankelijk waren als de machine in Safe Mode with Networking werd opgestart.

Meer ruimte

Windows 10 is ontwikkeld als een dienst, waardoor het op regelmatige basis nieuwe functies krijgt. Tot nu toe zijn zes grote updates uitgebracht: de November Update, Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update, April 2018 Update en October 2018 Update. De May 2019 Update is de volgende grote update, en moet deze maand verschijnen.

Vorige week liet Microsoft weten dat deze versie van het besturingssysteem meer opslagruimte nodig gaat hebben dan eerdere versies. De May 2019 Update en latere releases hebben minimaal 32 GB aan opslagruimte nodig voor 32 bit- en grotere versies van het besturingssysteem. Het is onduidelijk waarom er meer opslagruimte nodig is voor deze versie.

Daarnaast blijken er problemen te zijn met de update in combinatie met USB-opslag of een SD-kaart. De installatie van de update start niet als er externe opslag is aangesloten op het apparaat. Het probleem doet zich alleen voor op pc’s met de October 2018 Update of de April 2018 Update. Microsoft werkt aan een oplossing. Tot die tijd kunnen gebruikers de externe opslag verwijderen en de installatieprocedure herhalen. Na het voltooien van de installatie kan de opslag weer aangesloten worden.