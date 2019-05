Microsoft vereenvoudigt data-privacy in Microsoft 365 met nieuwe functies

Microsoft heeft een reeks nieuwe functies aangekondigd om zijn privacycontroles voor Microsoft 365-gebruikers te verbeteren en het data-privacybeleid te vereenvoudigen. Dat meldt IT Pro.

De nieuwe mogelijkheden omvatten opties om toegang tot versleutelde e-mails automatisch te laten verlopen of terug te trekken. Ook zijn er data-onderzoeksmogelijkheden en nieuwe compliance-functies in Microsoft Teams. De nieuwe opties verschijnen vrijwel een jaar nadat de Europese privacywet GDPR van kracht is geworden.

“Privacy- en compliance-professionals spelen een steeds strategischere rol binnen organisaties”, stelt Rudra Mitra, partner director of security and compliance. “Als data exponentieel blijft groeien en door organisatorische grenzen reist, is het onze prioriteit om je teams te voorzien van de juiste tools om de controle te behouden en risico’s van data – ongeacht waar die staat – te managen.”

Eerdere updates

Microsoft kondigde in januari ook al twee diensten aan waarmee bedrijven hun doelstellingen op het gebied van privacy, compliance en beveiliging eenvoudiger moeten kunnen behalen. Het gaat om het Microsoft 365 Security Center en Microsoft 365 Compliance Center.

Met die werkruimtes moet het voor beveiligings- en compliance-teams mogelijk worden om een gecentraliseerd management te krijgen voor alle diensten van Microsoft 365. Daarmee worden Office 365, Windows 10 en Enterprise Mobility + Security (EMS) samengebracht met diverse Azure-mogelijkheden.

Daarnaast werden op 1 februari dit jaar twee nieuwe abonnementen toegevoegd aan Microsoft 365 die gericht zijn op gebruikers zonder interesse in de E5-bundel, maar die wel gebruik willen maken van bepaalde beveiligings- en compliance-functies in die bundel. het gaat om Microsoft 365 Identity & Threat Protection, dat Microsoft Threat Protection combineert met Microsoft Cloud App Security en Azure Active Directory, en Microsoft 365 Information Protection & Compliance.

In Microsoft 365 Information Protection & Compliance wordt Microsoft Office 365 Advanced Compliance gecombineerd op Azure Information Protection. De pakketten kosten respectievelijk 12 en 10 dollar per gebruiker per maand.