SAP introduceert ActiveAttention voor transitie naar intelligent enterprise

SAP introduceert SAP ActiveAttention, een portfolio van gepersonaliseerde en flexibele supportdiensten. Daarmee wil het bedrijf organisaties tijdens hun gehele transitie naar de intelligent enterprise ondersteunen. De diensten zijn voor alle oplossingen van het bedrijf die in de cloud, on premise en in hybride omgevingen draaien, beschikbaar.

SAP-gebruikers worden met ActiveAttention ondersteund met een reeks ‘engagement foundation services’. Klanten worden met die dienst geholpen bij het implementeren en uitvoeren van hun software tijdens de gehele levenscyclus van die oplossing. Zij hebben daarbij slechts één aanspreekpunt.

Silvio Bessa, senior vice president en hoofd van het SAP MaxAttention Engagementmodel, stelt dat organisaties die ondersteuning moeten krijgen die past bij hun specifieke situatie om alles uit hun SAP-omgeving te halen. “SAP ActiveAttention is ontwikkeld op basis van de feedback die wij uit de praktijk krijgen en onze eigen analyses. Het biedt de flexibiliteit, schaalbaarheid en support die de intelligent enterprise van nu vereist.”

ActiveAttention

De dienst levert een Technical Quality Manager (TQM) die supportdiensten levert vanuit SAP. De TQM waarborgt de continuïteit, maar geeft ook advies om de prestaties te verbeteren en neemt deel aan klantprojecten. Verder faciliteert TQM het rapporteren.

Daarnaast bevat de dienst engagementplanning en -garantie om projecten te optimaliseren. Dit biedt analysediensten en een roadmap-dienst die gericht op de specifieke klant het inzicht verschaffen dat nodig is om de volgende stappen in een project te bepalen.

Tot slot bevat de dienst Architecture Spotlight. Deze functie ondersteunt gebruikers bij het definiëren en optimaliseren van hun oplossingen en IT-omgeving. De dienst geeft aan hoe gebruikers hun architectuur eventueel kunnen verbeteren binnen hun cloud-, on premise- of hybride omgevingen.