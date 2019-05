FRITZ!OS 7.10 biedt vijftig updates voor betere prestaties en meer gemak

AVM heeft zijn FRITZ!OS 7.10 beschikbaar gemaakt voor de FRITZ!Box 7590, de FRITZ!Box 4040 en de FRITZ!Repeater 1750E. De nieuwe versie van het besturingssysteem komt met ruim vijftig updates en verbeteringen op het gebied van internet, WiFi, Mesh, telefonie en smarthome.

De nieuwe versie van het besturingssysteem komt onder meer met een stabiele verbinding met hoge datadoorvoer voor draadloze apparaten als smartphones.

Daarnaast zijn er diverse nieuwe Mesh-functies, die eenvoudig te activeren zijn om een groter bereik van hun bestaande FRITZ!-producten te creëren. Zo worden de prestaties van Mesh WiFi van FRITZ! vergroot, en is het Mesh-systeem nu in staat tot active steering van draadloze LAN-apparaten tussen de FRITZ!Box-, FRITZ!Repeater- en FRITZ!Powerline-/WLAN-producten.

Ook krijgen gebruikers met een tweede aangesloten FRITZ!Box op hun thuisnetwerk toegang tot nieuwe mogelijkheden op het gebied van Mesh-telefonie. Alle FRITZ!-Boxen in het Mesh-netwerk van FRITZ!OS 7.10 hebben een gezamenlijk, centraal telefoonboek.

Besturing thuisnetwerk

Ook kunnen gebruikers eenvoudiger op de hoogte blijven van gebeurtenissen in hun thuisnetwerk. Heeft een gebruiker een e-mailadres opgegeven voor de MyFRITZ!-dienst bij de installatie van de FRITZ!Box, dan stuurt die via het nieuwe besturingssysteem automatisch belangrijke informatie naar dat adres. Het gaat onder meer om de beschikbaarheid van nieuwe versies van het besturingssysteem en updates als iemand van buiten het huisnetwerk in de FRITZ!Box-gebruikersinterface inlogt.

De nieuwe versie van het besturingssysteem maakt het verder eenvoudiger voor gasten om zich te registreren voor de FRITZ!-hotspot. Op de FRITZ!Fon-display staat nu een QR-code waarmee het mogelijk is om snel in te loggen op het WiFi-netwerk. Daarnaast is het mogelijk om muziek uit een mediaspeler die op de FRITZ!Fon wordt afgespeeld vooruit of terug te spoelen.

FRITZ!OS maakt het nu ook mogelijk om telefoonnummers rechtstreeks via de FRITZ!Fon te blokkeren. Smarthome-apparaten als de FRITZ!DECT 200-contactdoos zijn bovendien als favoriet in te stellen op het apparaat. Daardoor kunnen gebruikers hun apparaten bedienen via hun telefoon.

VPN

FRITZ!OS 7.10 optimaliseert tot slot de Virtual Private Network (VPN) functies van de FRITZ!Box. VPN-verbindingen kunnen nu individuele namen krijgen. De FRITZ!Box biedt ook de ‘Full Tunneling’-functie, waarmee het volledige netwerkverkeer via de VPN-verbinding van de remote site verloopt.

Verder is het mogelijk om een VPN-verbinding tussen de ene FRITZ!Box en een andere op te zetten op de DS-Lite-verbinding, die via IPv4 bereikbaar is.

AVM adviseert alle gebruikers om de FRITZ!Box Mesh Overview te controleren op updates voor andere FRITZ!-producten, zoals repeaters en powerline-producten. Beschikbare updates zijn zichtbaar in de interface onder de afbeelding van het product.