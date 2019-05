Microsoft brengt Plug and Play-mogelijkheden naar IoT

Microsoft heeft aangekondigd dat het bedrijf het gemak van Plug and Play naar IoT-apparaten wil brengen. Met Plug and Play is het mogelijk om vrijwel ieder apparaat in een Windows PC te pluggen, zonder dat de gebruiker zich zorgen hoeft te maken over het installeren van drivers. Het apparaat werkt zodra het aangesloten is.

Het verbinden en draaiend krijgen van een Internet of Things (IoT) apparaat kost normaal gesproken wat werk, weet TechCrunch. Dat geldt ook voor IoT-apparaten die aangesloten worden met moderne deployment-tools. Met IoT Plug and Play van Microsoft moet dat proces vereenvoudigd worden. Ook moet het de noodzaak van hardware- en software-configuratiestappen die nu nog nodig zijn verwijderen.

IoT Plug and Play

“Eén van de grootste uitdagingen in het bouwen van IoT-oplossingen is het verbinden van miljoenen IoT-apparaten met de cloud, vanwege de heterogene natuur van apparaten tegenwoordig -zoals verschillende form factors, verwerkingsmogelijkheden, besturingssystemen, geheugen en mogelijkheden”, aldus Azure corporate vice president Julia White. Daardoor wordt de adoptie van IoT volgens Microsoft tegengehouden.

Met IoT Plug and Play moeten ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een open modeling-taal, waarmee het mogelijk is om de IoT-apparaten te verbinden met de cloud zonder dat er code geschreven hoeft te worden.

Om dit mogelijk te maken, is wel ondersteuning van hardware- en software-fabrikanten in het IoT-ecosysteem nodig. Daarom heeft het bedrijf meerdere partners, waaronder Askey, Brainium, Compal, Kyocera, STMicroelectronics, Thundercomm en VIA Technologies. Volgens Microsoft zijn tientallen apparaten al Plug and Play-klaar. Die apparaten zijn te vinden in de Azure IoT Device Catalog.

Overname

Microsoft kondigde vorige maand aan meer te investeren in IoT, door het bedrijf Express Logic over te nemen. Express Logic is een bedrijf dat een real-time besturingssysteem ontwikkelde dat gericht is op het beheren van het groeiende aantal IoT-apparaten in de wereld.

De overname was onderdeel van een investering van 5 miljard dollar in IoT, die Microsoft vorig jaar aankondigde.