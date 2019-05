Microsoft lanceert drag-and-drop machine learning-tool

Microsoft heeft drie nieuwe diensten aangekondigd met als doel om het proces van machine learning te vereenvoudigen. Het gaat om een nieuwe interface voor een tool de het proces van het maken van modellen volledig automatiseert, een nieuwe no-code visuele interface voor het bouwen, trainen en deployen van modellen en het hosten van Jupyter-style notebooks.

De nieuwe tools vereenvoudigen het werken met machine learning door de code te verstoppen of door degenen die hun eigen code willen schrijven een vooraf geconfigureerd platform te geven om dit te doen, schrijft TechCrunch.

De nieuwe interface voor de geautomatiseerde machine learning-tool van Azure moet het eenvoudiger maken om een model te maken. Gebruikers importeren een dataset en vertellen de dienst welke waarde het moet voorspellen. Hier hoeft geen code voor geschreven te worden. De achterkant ondersteunt diverse nieuwe algoritmes en optimalisaties die kunnen resulteren in accuratere modellen.

Hoewel de dienst volledig geautomatiseerd is, zegt Microsoft dat de dienst “volledig transparant is over de algoritmes, zodat ontwikkelaars en datawetenschappers het proces met de hand kunnen overschrijven en beheren”.

Azure Machine Learning

Ook heeft Microsoft een preview van een visual interface voor zijn Azure Machine Learning-dienst onthuld voor gebruikers die direct wat meer controle willen. Deze dienst laat gebruikers machine learning-modellen bouwen, trainen en deployen zonder code aan te hoeven raken.

De tool, de Azure Machine Learning visual interface, lijkt vrij veel op het al bestaande Azure ML Studio. De nieuwe versie moet het beste van die dienst combineren met de Azure Machine Learning-dienst. Dit betekent dat de interface er vrijwel hetzelfde uitziet, maar dat het de mogelijkheden van ML Studio uitbreidt door te draaien bovenop de Machine Learning-dienst. De beveiliging-, deployment- en levenscyclusmanagementmogelijkheden worden van de dienst worden daaraan toegevoegd.

Tot slot zijn er nieuwe gehoste notebooks in Azure Machine Learning, die meer gericht zijn op meer ervaren machine learning-ontwikkelaars. De notebooks komen in een pakket met ondersteuning voor de Azure Machine Learning Python SDK en draaien in wat het bedrijf beschrijft als een “veilige, enterprise-klare omgeving”. Met de functie kunnen ontwikkelaars snel beginnen, zonder dat ze eerste een ontwikkelomgeving op moeten zetten met de vereiste cloud-resources.