Marktplaats op dark web in beslag genomen door Duitse en Nederlandse politie

De Duitse, Nederlandse, Roemeense en Amerikaanse politie zou samen met Europol de servers van een marktplaats op het dark web genaamd Wall Street Market in beslag hebben genomen. Dat meldt ZDNet. Op Wall Street Market werden illegale producten als drugs, wapens en inloggegevens gestolen.

De inbeslagname van de website volgt na twee tumultueuze weken voor de marktplaats en zijn gebruikers. In april zeiden de administrators van de website al dat ze problemen hadden met hun bitcoin-server, aldus Silicon Angle. De website gebruikte een escrow-dienst, waarin geld die tussen kopers en verkopers verschoven moeten worden bewaard wordt tot de transactie voltooid is. Gebruikers van de website zeiden echter dat dat geld gestolen was als onderdeel van een scam aan het begin van april.

De administrators van de marktplaats zouden zich schuldig hebben gemaakt aan een exit scam, waarbij eigenaars van een website stoppen met het aanbieden van de beloofde dienst en vertrekken met het geld van de klanten. In dit geval zou het gaan om 30 miljoen dollar aan bitcoins.

Ondertussen begon één van de moderators van de website – Med3l1n – met het chanteren van verkopers en kopers op Wall Street Market. Hij vroeg om 0,05 bitcoin, ongeveer 280 dollar, en dreigde om details van de kopers en verkopers die diverse details deelden in ondersteuningsverzoeken in een niet-versleuteld formulier te delen met politie.

Inbeslagname

Of de chantage daadwerkelijk lukte, is onduidelijk. Een paar dagen later publiceerde Med3l1n echter het IP-adres en de logingegevens voor de backend van Wall Street Market op een Reddit-achtige gemeenschap voor dark web-gebruikers, genaamd Dread. Dat IP-adres is overigens uit Nederland afkomstig.

Hiermee werd de server-locatie van de markt naar buiten gebracht. Daarnaast kon iedereen de administratieve afdeling van de marktplaats in en informatie verzamelen over de gebruikers, bestellingen en andere details van de website, waarmee kopers en verkopers bekend kunnen worden gemaakt.

Zes dagen later, op 30 april, verscheen er een foutmelding op de website. Gisteren werd de website volledig offline gehaald. Het is niet duidelijk of het openbaar maken van de inloggegevens direct leidde tot of een grote rol speelde bij de inbeslagname van de website.