Supermicro haalt serverproductie weg uit China na spionagezorgen

In de nasleep van een rapport dat China betichte van spionage via hardware van serverfabrikant Supermicro haalt die laatste de productie weg uit China, ook al blijft het bedrijf alle aantijgingen ontkennen.

Supermicro verplaatst zijn serverproductie vanuit China naar andere fabrieken, waaronder een splinternieuw exemplaar in Taiwan. De serverfabrikant, die enkel HP en Dell moet laten voorgaan in de markt, doet dat om tegemoet te komen aan zorgen omtrent spionage door klanten. Die zorgen ontstonden nadat Bloomberg in oktober vorig jaar een rapport publiceerde over geavanceerde Chinese spionage via Supermicro-hardware.

Spionnen zouden de fabrieken geïnfiltreerd hebben en zo hardwarematige achterpoortjes op servers geplaatst hebben. Die servers werden volgens het rapport verscheept naar onder andere Amazon en Apple, waar de spionage uiteindelijk ontdekt werd. Bloomberg maakte zo gewag van de meest geavanceerde en ingrijpende supply chain-aanval ooit.

Vraag van klanten

Zowel Supermicro als Apple en Amazon ontkenden echter met klem. Een onafhankelijke expert vond evenmin bewijs, en securityspecialisten uitten hun twijfels over sommige aspecten van het Bloomberg-verhaal. Voor het image en het vertrouwen was het kwaad echter geschied. Het marktaandeel van Supermicro daalde en klanten vragen actief naar hardware die buiten China wordt geproduceerd. Supermicro positioneert zich nu om beter aan die vraag tegemoet te komen.

Supermicro is bovendien niet de enige die zijn serverproductie uit China weg haalt. Volgens Extremetech produceerden fabs in China in 2017 nog 90 procent van de wereldwijde servers. Eind 2018 was dat nog meer 50 procent. In welke mate die daling een gevolg is van beveiligingszorgen dan wel andere redenen, is niet duidelijk. Het is wel zo dat de beveiliging van de logistieke ketting steeds meer in de kijker komt te staan, en dat klanten van serverfabrikanten op zoek gaan naar garanties omtrent die beveiliging. In dat kader is het zeker denkbaar dat ook andere fabrikanten op zoek gaan naar landen die ze beter vertrouwen.