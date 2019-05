Dell EMC introduceert nieuwe datacenterinfrastructuur

Naast een heleboel nieuwe diensten en een volledig verfrist laptopportfolio kondigt Dell EMC op Dell Technologies World in Las Vegas ook verschillende nieuwigheden in het infrastructuurportfolio aan.

Op de Dell Technologies World-conferentie pakte Dell EMC eerst uit met enkele nieuwe diensten waaronder een nieuw device-as-a-service-aanbod en een managementportaal voor laptops en desktops. Vervolgens lanceerde het bedrijf een flinke update voor zijn hele zakelijke laptopportfolio. Ook de infrastructuurmarkt bleef niet uit. Onder andere het opslagsegment werd voorzien van nieuwe hardware, maar ook inzake databescherming en machine learning waren er nieuwigheden.

Opslag

Dell EMC breidt zijn opslagportfolio uit met de Isilon H5600. Die 4U opslagserver of scale-out NAS, zoals het bedrijf de dingen zelf zoekt, moet verbeteringen op het vlak van netwerkthroughput en geheugencapaciteit met zich meebrengen. De H5600 behoort tot de hybride oplossingen van Dell, en kan dus overweg met HDD’s en SSD’s voor caching. Dell richt het product op klanten die een mix van capaciteit en prestaties zoeken. Verder rolt de serverspecialist versie 8.2 uit van de OneFS-software waarop de Isilion-reeks draait.

Ook de all-NVMe-flash-PowerMax-servers krijgen een upgrade. De prestatiebeesten worden uitgerust met het splinternieuwe Optane Persistent Memory van Intel. Dat moet de latency van de toestellen volgens Dell halveren.

In het middensegment lanceert Dell de Unity XT. Dat is een 2U-server die zowel met all-flash-opslag als in een hybride configuratie functioneert. Ondersteuning voor VMware Virtual Volumes zit ingebakken. De toestellen worden aangedreven door een dual socket Intel Xeon-oplossing. De nieuwe Unity XT’s zouden 50 procent meer oplslagdichtheid hebben dan de vorige generaties, 50 procent meer virtuele machines ondersteunen en tot 75 keer vlotter reageren. Dell EMC gaat verder prat op de gebruiksvriendelijkheid. Installatie en configuratie zouden samen minder dan een half uur duren.

Databescherming

Op het vlak van databescherming laat Dell weten dat het binnenkort een splinternieuw platform naar buiten brengt: het PowerProtect-softwareplatform. Dat moest instaan voor de replicatie van belangrijke gegevens, inclusief vSphere-omgevingen. De software verschijnt samen met een nieuw stuk hardware in de markt: de PowerProtect X400. Die 2U-server is opnieuw beschikbaar als hybride en all-flash-oplossing, en heeft AI voor load balancing aan boord. Beiden zouden in jullie gelanceerd worden.

De DP4400 dataprotection-server krijgt verder een kleinere variant met de introductie van een instapcapaciteit van 8 tot 25 TB. Daarmee wil Dell het portfolio naar de kmo brengen. De hardware verschijnt nog in mei.

Rekenkracht

Langs de kant van de high end rekenservers introduceert Dell EMC een nieuwe VxFlex(2U) om het VxFlex-rack te complementeren. Cpu’s uit de Intel Xeon Scalable-reeks drijven het product aan. Tot slot lanceert Dell de DSS 8440. Dat is een krachtige 4U-server gemaakt voor machine learning-doeleinden. Daarvoor heeft het toestel twee Xeon Scalable-chips aan boord, kan je er tot 10 NVMe en SAS-drives in kwijt, en is er ruimte voor tot tien Nvidia Tesla V100 Tensor Core machine learning-chips.