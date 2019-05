Dell omarmt AMD Epyc Rome en verdrievoudigt aantal serverconfiguraties

AMD gooit hoge ogen met zijn nieuwe Epyc Rome-chips. De serverchips zijn vanaf Q3 2019 breed beschikbaar en worden door Dell omarmt door de stevige prestaties en een lager prijspunt dan concurrent Intel. Het verdrievoudigt het aantal Epyc-serverconfiguraties binnen het serverportfolio.

AMD heeft sinds de lancering van de Ryzen-chips zichzelf opnieuw op de kaart gezet. Desktop- en laptopfabrikanten integreren steeds meer deze chip, maar aan de serverkant loopt het minder storm. De Epyc-chips met de Zen-architectuur worden goed gesmaakt, maar Intel blijft duidelijk de dominante speler.

Met de komst van Epyc Rome op de Zen 2-architectuur ziet het ernaar uit dat AMD aan de deur van een doorbraak staat. Het is de eerste serverchip die op 7 nm wordt gebakken (Intel zit op 14 nm) en Zen 2 omarmt ook PCI Express 4.0. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen de Epyc Rome-chips veel meer kernen hebben aan dezelfde prijs, vergeleken met Intel. Het topmodel krijgt 64 kernen en 128 threads mee in een innovatief chiplet-ontwerp.

Meer configuraties

Dominique Vanhamme, EMEA VP bij Dell, heeft aan IT Pro laten weten dat AMD goed bezig is. “We hebben ongeveer 50 platformen die we vandaag aanbieden aan klanten. Daarvan zijn er vandaag drie met een Epyc-configuratie beschikbaar. Met de komst van de nieuwe chips willen we dat aantal verdrievoudigen tegen eind 2019.”

Dat is een radicaal andere beslissing vergeleken met vorig jaar toen Dell CTO John Roese nog liet weten dat AMD met interessante dingen bezig is, maar dat er een gigantische dominante speler is die vandaag de lakens uitdeelt. Hij erkende wel dat AMD met innovatieve zaken bezig was, maar dat het gat nog te groot was op vlak van marktaandeel en aantal use-cases.

Grote vraag

Volgens Vanhamme is de vraag naar Epyc Rome veel groter dan verwacht. “Initieel dachten we eerst een paar verticals te lanceren, zoals bijvoorbeeld service providers. Nu blijkt dat algemene klanten ook met AMD aan de slag willen.”

Een goed teken voor AMD, maar het heeft nog veel werk voor de boeg om meer marktaandeel in te nemen. Elk bedrijf moet namelijk zijn software valideren op nieuwe processoren en architecturen alvorens ze kunnen overgaan tot integratie. Steeds meer bedrijven geloven nu dat het de moeite loont om die investering te doen, omdat ze het terugverdienen via goedkopere hardwarekosten vergeleken met de Xeon-chips van Intel.

