‘Helft IT-professionals heeft dagen of weken nodig om data inzetbaar te maken’

Meer dan de helft van de IT-professionals, 51 procent, moet zijn data dagen, weken of zelfs langer bewerken voordat deze bruikbaar is. Dat blijkt uit onderzoek van Ivanti, een bedrijf dat IT samenbrengt om de digitale werkplek beter te beheren en te beveiligen.

Ivanti deed onderzoek onder 400 IT-professionals over uitdagingen van IT op het gebied van IT-silo’s, data en implementatie. Het onderzoek werd in april uitgevoerd. Daaruit blijkt volgens Duane Newman, vice president productmanagement bij Ivanti, dat IT-professionals behoefte hebben aan “een uniforme aanpak voor de verschillende IT-afdelingen en de daaruit resulterende IT-silo’s.”

“Data voor beveiligingsdoeleinden blijft belangrijk, maar een uniforme efficiënte manier om met data om te gaan is cruciaal om te voorkomen dat andere IT-prioriteiten doorlopend negatief beïnvloed worden.”

IT-Silo’s

Het onderzoek wijst ook aan welke IT-prioriteiten het meeste lijden onder de IT-silostructuur. Automatisering lijdt er volgens het onderzoek het meeste onder, met 46 procent. Gebruikersproductiviteit en probleemoplossing staat met 42 procent op de tweede plaats, gevolgd door klantervaring met 41 procent.

On- en offboarding lijdt volgens de onderzoeksresultaten met 20 procent relatief het minste schade onder de IT-silo’s. Volgens Ivanti suggereert dat dat de werkrelatie tussen IT en HR waarschijnlijk redelijk goed is.

70 procent van de IT-professionals stelt verder dat de beveiligingsstatus de hoogste prioriteit heeft wat betreft realtime inzicht. De IT-professionals waren het minste geïnteresseerd in realtime inzichten in garantiegegevens.

Data

Het onderzoek wijst verder uit dat 15 procent van de IT-professionals het aantal databronnen niet kan tellen, en dat slechts 10 procent van de respondenten data ontvangt die binnen een paar minuten bruikbaar is. 51 procent van de respondenten zegt data dagen, weken of langer te moeten bewerken voor deze bruikbaar is.

Eén op de drie zegt verder voldoende middelen te hebben om actie te ondernemen op basis van de data, maar ruim de helft (52 procent) slechts af en toe beschikking te hebben over de juiste middelen.