Microsoft rolt nieuwe ‘download en installeer nu’-optie uit voor Windows 10

Microsoft beloofde begin april dat Windows 10 een optie zou krijgen waarmee gebruikers meer controle krijgen over wanneer de halfjaarlijkse grote update geïnstalleerd wordt. Die functie is nu bekendgemaakt en heet ‘Download en installeer nu’.

De functie moet Windows 10-gebruikers helpen om te voorkomen dat ze per ongeluk een functie-update accepteren nadat ze Windows Update gebruiken om op nieuwe patches te controleren, meldt ZDNet. Door op ‘Check for updates’ te klikken, kunnen gebruikers controleren of er maandelijkse of beveiligingsupdates zijn. In het verleden begon daarmee echter ook de functie-update, wat een grote verstoring in de dagelijkse werkzaamheden kan zijn.

De ‘Download en installeer nu’-optie moet dat dus voorkomen. De optie is verschenen in preview-versies van Windows 10 1903 en de May 2019 Update. Onder de knop om op updates te controleren staat een afdeling genaamd “Additional updates available’. Daar staat de nieuwe optie in verwerkt.

Einde van ondersteuning

Door op de nieuwe optie te klikken als deze aangeboden wordt voor een functie-update, geeft de gebruiker aan dat hij inderdaad wil updaten. Vanaf dat moment kan de update maximaal 35 dagen gepauzeerd worden. Klikt een gebruiker echter niet op ‘Download en installeer nu’, dan kan de update zolang vermeden worden als de huidige versie van Windows 10 ondersteund wordt.

Als deze versie bij het einde van zijn ondersteuning komt, kan de update niet langer vermeden worden. Wanneer dat precies is, heeft Microsoft niet bekend gemaakt. Maar mocht een machine detecteren dat Windows in die status terecht is gekomen, dan worden ze automatisch gedwongen om de volgende update te installeren.

De nieuwe optie betekent echter wel dat een gebruiker op ‘Check for updates’ kan klikken, om updates te ontvangen naast die grote halfjaarlijkse update. De ‘Download en installeer nu’-optie wordt door Microsoft aan het einde van mei ook uitgebreid naar versies 1803 en 1809 van Windows 10. Dat is het moment dat Windows 10 1903 voor het algemene publiek uitgebracht moet worden.