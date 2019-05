5G-netwerken verstoren satellietinstrumenten die helpen bij weersvoorspellingen

5G-netwerken kunnen volgens meteorologen het voorspellen van zware stormen ernstig beïnvloeden en daardoor levens in gevaar brengen. De nieuwe draadloze systemen zouden delicate satellietinstrumenten kunnen verstoren, die gebruikt worden om veranderingen in de atmosfeer te volgen, aldus The Guardian.

De zorgen die meteorologen wereldwijd bezighouden, komen voort uit het feit dat de radiofrequenties die de nieuwe 5G-netwerken gaan gebruiken, kritische aardobservaties van weersatellieten kunnen besmetten.

“De manier waarop 5G wordt geïntroduceerd, kan ons vermogen om grote stormen te voorspellen ernstig in gevaar brengen. Uiteindelijk kan het het verschil maken tussen leven en dood. Wij zijn hier erg bezorgd over”, zegt Tony McNally van het European Center for Medium-Range Weather Forecasts in Reading.

Nauwkeurige voorspellingen in gevaar

Instrumenten aan boord van de satellieten peilen de atmosfeer en bestuderen variabelen zoals waterdamp, regen, sneeuw, bewolking en ijsgehalte: alle cruciale factoren die ons weer beïnvloeden. Nu vermoeden sommige meteorologen, dat sommige 5G-telefoonnetwerken een frequentie verzenden, die vergelijkbaar is met die van waterdamp. Er wordt op die manier een signaal geproduceerd, die erg lijkt op de aanwezigheid in de atmosfeer.

Het resultaat is een verminderde voorspelling, slechtere waarschuwingen over zware stormen en zo ook een verlies van mensenlevens. “We zouden het verschil niet kunnen zien en zouden dus die gegevens moeten verwijderen. Dat zou ons vermogen om nauwkeurige voorspellingen te maken in gevaar brengen”, zegt Niels Bormann van het Reading weather centre.

Zo noemt The Guardian als voorbeeld de 23,8 gigahertz (GHz) frequentie, waar problemen zouden kunnen ontstaan. Waterdamp geeft een zwak signaal af bij deze specifieke, natuurlijke golflengte. Deze gegevens worden gevolgd en gemeten door weersatellieten, waarna weervoorspellers deze informatie vervolgens weer gebruiken om uit te zoeken hoe een storm- of weersysteem zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. Bormann: ”Dergelijke gegevens zijn van cruciaal belang voor ons vermogen om voorspellingen te doen. Ze zijn een unieke natuurlijke hulpbron en als we deze mogelijkheid verliezen, zullen weersvoorspellingen aanzienlijk slechter worden.”

Veilen cruciale frequenties

Inmiddels is het veilen van frequenties dichtbij de 23,8 GHz aan toekomstige 5G-netwerkproviders al begonnen. Iets waar zowel de Amerikaanse Federal Communications Commission als soortgelijke agentschappen in andere landen zich mee bezighouden. Volgens The Guardian maakt dit het probleem alleen maar urgenter. Bovendien zorgt niet alleen de 23,8 GHz-frequentie voor problemen.

Zo zou onder meer ook de 36-37 GHz-band meteorologen kopzorgen geven. Deze band wordt namelijk gebruikt om regen en sneeuw te bestuderen. Daarnaast wordt de atmosferische temperatuur gemeten met behulp van de 50 GHz-band en helpt de 86-92 Ghz-band bij het analyseren van wolken en ijs.

Al deze banden bevatten gedeelten van frequentiebereik die momenteel in de VS worden geveild ten gunste van 5G-netwerken. Het valt nog maar te bezien of andere landen het voorbeeld volgen aangaande het veilen van dezelfde cruciale frequenties. Meteorologen beweren dat in het geval van de VS telefoonaanbieders nu al het vermogen om gegevens omtrent de atmosfeer te verzamelen, hebben aangetast.

Zo worden telefoonaanbieders beschuldigd van het plunderen van het radiospectrum voor golflengten om te exploiteren. Bovendien wordt regulators verweten dat ze de natuurlijke frequenties niet beschermen. Dit terwijl ze volgens de meteorologen van vitaal belang zijn voor aardobservatie vanuit de ruimte.

Het onderwerp zal later dit jaar worden besproken tijdens een wereldwijde conferentie in Egypte.

