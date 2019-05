Celonis voorziet Intelligent Business Cloud van nieuwe innovaties

Celonis heeft zijn Intelligent Business Cloud uitgebreid met diverse belangrijke productinnovaties, die verzameld zijn onder Performance Accelerators. Performance Accelerators bestaat uit vier componenten: de Action Engine, Workflows, Machine Learning Workbench en Open Application Framework.

Performance Accelerators zit nu in een bètaversie. Het concept brengt geavanceerde technologieën samen in kant-en-klare toepassingen die zich richten op het behalen van specifieke bedrijfsresultaten. Organisaties krijgen door de combinatie van process mining-inzichten en de implementatie van de vier eerder genoemde componenten toegang tot een volledig operationele, intelligente applicatie.

De nieuwe Action Engine van Celonis moet aangeven wat de beste volgende actie is om knelpunten in bedrijfsprocessen te voorkomen. De acties worden op personen binnen de organisatie gericht die direct veranderingen door kunnen voeren. De vaardigheden in de Action Engine worden door organisaties opgesteld op basis van bedrijfsregels of algoritmes voor machine learning. De oplossing komt vervolgens met specifieke aanbevelingen om procesproblemen op te lossen voor ze zich voordoen.

Action Engine is al beschikbaar en in gebruik bij een aantal klanten van Celonis.

Workflows Engine

Workflows Engine is nu als bèta beschikbaar. Deze functie creëert een stroom tussen bronsystemen en acties die moeten worden ondernomen, ongeacht het doelsysteem. Met de workflow kunnen gebruikers processtappen organiseren en processtromen tussen systemen koppelen.

Celonis heeft templates voor bronsystemen – zoals SAP, Oracle en Jira – toegevoegd aan Workflows om veelvoorkomende workflows te automatiseren. De optie is in de Action Engine geïntegreerd om de actiestroom tussen systemen te maximaliseren.

Ook nieuw is de Machine Learning Workbench, die ook in bèta zit. De Machine Learning Workbench is speciaal ontwikkeld met Jupyter notebooks en stelt gebruikers in staat om te profiteren van de krachtige technieken en voorspellende modellen van Python, die direct geïntegreerd zijn in het Celonis-platform.

Open Application Framework

Tot slot is er het Open Application Framework, dat alle mogelijkheden samenbrengt en organisaties in staat stelt om gepersonaliseerde, op specifieke usecases afgestelde, intelligente en operationele applicaties te ontwikkelen. Klanten kunnen daarmee nog specifiekere en op maat gemaakte analyses uitvoeren.