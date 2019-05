Kaseya neemt cybersecurity-startup ID Agent over voor onbekend bedrag

Kaseya heeft aangekondigd dat het de Amerikaanse cybersecurity-startup ID Agent overneemt voor een onbekend bedrag. Kaseya is een grote provider van software voor het beheren van infrastructuur. Dat meldt Silicon Angle.

Kaseya maakte een paar dagen geleden nog bekend ruim 500 miljoen dollar te hebben opgehaald bij een financieringsronde geleid door TPG Growth. Met die investering wordt het bedrijf gewaardeerd op 1,75 miljard dollar, waardoor het bedrijf in de categorie “unicorn” valt in de tech-industrie. Kaseya zit echter niet in Silicon Valley, maar in het Ierse Dublin. Het bedrijf werd bovendien in het jaar 2000 al opgericht.

Kaseya verkoopt software-tools die ontworpen zijn om het dagelijkse werk van IT-afdelingen en outsourced infrastructuur management-providers te vereenvoudigen. Het grootste product van het bedrijf is VSA, een platform waarmee administrators alle apparaten in een organisatie kunnen beheren via een gecentraliseerd console. De andere producten van het bedrijf richten zich op vergelijkbare taken, zoals het onderhouden van cloud-omgevingen en het monitoren van netwerkverkeer.

ID Agent

Diverse oplossingen komen met ingebouwde beveiligingsmogelijkheden, wat een reden is dat Kaseya nu ID Agent heeft opgenomen. ID Agent heeft namelijk twee producten ontwikkeld waarmee cyberaanvallen gericht op de werknemers en klanten van een bedrijf geblokkeerd kunnen worden.

ID Agent biedt onder meer een threat intelligence-platform genaamd Dark Web ID. Dit platform monitort de activiteit op dark web-websites, zoals hacker-fora. Mochten de e-mailadressen en wachtwoorden van werknemers of klanten ergens verschijnen, dan wordt het bedrijf hiervan op de hoogte gesteld.

Het andere product is Bullfish ID. Bullfish ID stelt IT-afdelingen in staat om gesimuleerde phishing-campagnes te lanceren, om te testen hoe voorbereid een bedrijf is op het gebied van veiligheid.

Overname

De bedoeling is dat ID Agent na de overname als onafhankelijke entiteit blijft handelen. Volgens de deal blijft het team van het beveiligingsbedrijf zitten in zijn huidige hoofdkwartier in Maryland, onder leiderschap van oprichter en CEO Kevin Lancaster.