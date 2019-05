ServiceNow start strategische samenwerking met Google Cloud

ServiceNow gaat een strategische samenwerking met Google Cloud aan. Met de samenwerking moet de cloud-voetafdruk van het Now Platform uitgebreid worden.

ServiceNow stelt dat er native ondersteuning voor Google Cloud toegevoegd wordt aan zijn IT Operations Management-dienst, schrijft ZDNet. “De IT Operations Management-integratie voor het Google Cloud Platform van ServiceNow moet nieuwe functies in fases aanbieden”, aldus ServiceNow. “De initiële fase richt zich op zichtbaarheid en is nu beschikbaar. De tweede fase focust zich op deployment-beleid en self-service provisioning, inclusief ondersteuning voor Google Deployment Manager.” Die fase moet in de zomer gelanceerd worden.

De bedrijven verwachte daarna deze integraties te blijven verbeteren als onderdeel van de gezamenlijke roadmaps en uit te breiden in de gebieden van cloud cost reporting, optimalisatie en governance.

Wijzigingen

Ook heeft ServiceNow aangekondigd significante wijzigingen door te voeren in zijn strategie voor het wereldwijde partnerecosysteem. Het gaat onder meer om nieuwe programma’s voor de wereldwijd partnergemeenschap van ServiceNow.

“ServiceNow gelooft dat het een bedrijf ter waarde van 10 miljard kan worden, en daarmee een significante kans te creëren voor ons wereldwijde partnerecosysteem om met ons mee te groeien terwijl wij klanten wereldwijd helpen digitale transformatie mogelijk te maken”, aldus David Parsons, de SVP van Global Alliances and Channel Ecosystem bij ServiceNow.

“De wijzigingen die nu aangekondigd zijn, segmenteren ons wereldwijde partnerportfolio intuïtiever, en maakt beter onderscheid tussen de niveaus van expertise voor onze partners en klanten. We implementeren ook een consistenter, proactiever en beter te voorspellen gezamenlijk go-to-market engagement framework.”

Deloitte

Tot slot meldt ServiceNow dat het een strategische overeenkomst met Deloitte heeft gesloten, waarin Deloitte zal werken als de leidende launch partner voor het Finance Operations Management-product van ServiceNow.