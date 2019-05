Dropbox lanceert cold storage-dienst als onderdeel van Magic Pocket

Dropbox heeft een eigen cold storage-dienst onthuld. Het gaat om een speciaal gebouwde infrastructuur waarmee Dropbox minder vaak gebruikte data kan opslaan voor lagere kosten. De dienst is onderdeel van Magic Pocket.

Magic Pocket is de eigen exabyte-schaal infrastructuur van Dropbox die het sinds 2016 aan het opbouwen is. Volgens het bedrijf zelf is Magic Pocket ontworpen om de grenzen van het platform te verleggen, terwijl het nog steeds de kernwortels van bestandsopslag representeren.

Cold storage

Dropbox stelt dat het met de nieuwe cold storage-optie een tweede opslagniveau heeft ontwikkeld. Hier begon het mee nadat het gebruikspatronen analyseerde en aanpaste hoe het bestanden opdeelt in opslagblokken. Als gevolg daarvan draait cold storage op dezelfde hardware als het voornaamste Magic Pocket-abonnement, waarmee eindgebruikers toegang kunnen krijgen tot data en data kunnen ophalen wanneer dat nodig is.

“Het warme niveau blijft ons standaard Magic Pocket-systeem”, aldus het bedrijf. Dit abonnement heeft een hoge opslagdichtheid en een erg snelle netwerkverbinding. “Ons koude niveau draait op dezelfde hardware en hetzelfde netwerk, maar bespaart kosten door het schijfgebruik op innovatieve wijze terug te brengen met 25 procent, zonder de duurzaamheid of beschikbaarheid in gevaar te brengen. De ervaring tussen de twee niveaus is voor gebruikers vrijwel niet te onderscheiden.”

Volgens Dropbox slaat Magic Pocket nu ruim 90 procent van zijn gebruikersdata op. Een jaar geleden werd de capaciteit van Magic Pocket uitgebreid met de grote deployment van Shingled Magnetic Recording drive-technologie. Volgens het bedrijf moest dit zijn opslagdichtheid vergroten, de fysieke datacentrumvoetafdruk verminderen en significante kostenbesparingen bieden.

Integraties

Dropbox kondigde eerder dit jaar aan ook veel nieuwe integraties toe te voegen aan zijn platform. Dankzij een integratie met G Suite is het nu mogelijk om documenten rekenvelden en presentaties van Google’s suite binnen Dropbox aan te passen. Ook zijn er dit jaar integraties met Klaxoon, Pronto en WeVideo aangekondigd, waarmee de productiviteitsdiensten uitgebreid moesten worden. Deze uitbreidingen waren op het onderwijs gericht.