SAP introduceert nieuwe functies voor gebruikerservaring in C/4HANA

SAP heeft een reeks aan nieuwe functies aangekondigd voor zijn C/4HANA-suite. De nieuwe cloud-functies zijn volgens het bedrijf bedoeld om de training voor verkoop- en klantrelatieteams te verbeteren, en communicatie tussen werknemers en partners te versterken.

C/4HANA werd in juni vorig jaar onthuld door SAP. De oplossing moet de manier waarop het CRM-aanbod ingezet wordt veranderen. Eerder ging het volledig om het automatiseren van sales, maar in C/4HANA staat de klant centraal. Ook is er een integratie met S/4HANA en kunstmatige intelligentie om unieke enterprise-functies mogelijk te maken.

Eén van de nieuwe functies is C/4HANA Foundation. Dit helpt systeemadministratoren en ontwikkelaars om cloud-diensten van SAP te implementeren, weet ZDNet. Ook wordt er een training-cloud voor SAP Litmos toegevoegd aan het gebruikerservaringportfolio. De dienst biedt gerichte, continuous learning en bevat een ingebouwde bibliotheek aan cursuscontent gericht op verkoop en klantenservice.

S/4HANA

Ook werden er diverse updates uitgerold voor S/4HANA, die ontworpen zijn voor het toevoegen van kunstmatige intelligentie en robotics, en het aanpassen van apps eenvoudiger te maken. Het doel is om bedrijven te helpen hun zakelijke resultaten te verbeteren, processen te automatiseren en accuratere voorspellingen te doen. De updates komen overeen met SAP’s inzet op robotic process automation, wat herhalende taken als het invullen van data moet automatiseren.

In totaal zijn er ruim honderd out-of-the-box kunstmatige intelligentie- en RPA-mogelijkheden toegevoegd aan de 1905 release van S/4HANA Cloud. Het gaat onder meer om kunstmatige intelligentie-tools voor intelligent accruals management en defect code proposal. Ook is er een nieuwe tool die de verzameling en validatie van financiële gegevens uit e-mails automatiseert, en de gegevens vervolgens uploadt naar S/4HANA.

De S/4HANA Cloud moet volgens SAP vanaf het derde kwartaal van 2019 op het Google Cloud Platform gaan draaien. In het vierde kwartaal wil SAP zijn aanwezigheid in China uitbreiden via de Alibaba Cloud. Implementaties op Amazon Web Services en Microsoft Azure zijn gepland voor 2020.

Gratis toegang

Tot slot kondigde SAP aan dat het 12 maanden gratis toegang aanbiedt aan partners om systemen op S/4HANA en C/4HANA te testen. Deze aanbieding begint in het derde kwartaal van 2019. Registratie voor partners blijft open tot 30 september.