Salesforce onthult Pardot Business Units voor enterprise marketing-teams

Salesforce heeft Pardot Business Units onthuld. Pardot Business Units is een nieuwe functie voor enterprise marketing-teams die hun publiek willen segmenteren voor merken. Dat meldt ZDNet.

Pardot is de B2B marketing-automatiseringssoftware van Salesforce. Het platform komt van de overname van ExactTarget in 2013 ter waarde van 2,5 miljard dollar. ExactTarget kocht Pardot zelf op in 2012.

Business Units

Met de nieuwe Business Units-functie zegt Salesforce te proberen grote bedrijven met meerdere merken of meerdere locaties meer inzicht te bieden in wat andere delen van de organisatie doen, en hoe dat allemaal correspondeert naar het grotere merk en het grotere bericht.

In plaats van dat teams werken met hun eigen data en weinig aansluiting op of inzicht in grotere, zakelijke doelstellingen, laat Pardot teams nu campagnes opzetten voor specifieke groepen. Daarbij wordt ook de zichtbaarheid in overlappende marketing-campagnes en regulatie versterkt.

Daarnaast kan Pardot Business Units marketeers volgens Salesforce helpen geselecteerde klanten en leads te begrijpen. De functie helpt teams ook om interacties per merk of geografie te visualiseren met Multiple Tracker Domains voor meer gedetailleerde inzichten. Business Units wordt vanaf deze zomer algemeen beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Japans.

Datorama

Salesforce kondigde begin dit jaar ook een reeks nieuwe functies aan voor marketing-teams. In dat geval ging het om integraties tussen het vorig jaar overgenomen Datorama en het marketing intelligence platform. Ook werden er nieuwe ontwikkeltools en zogenaamde activeringstools voor marketeers die Datorama gebruiken aangekondigd.

Met Datorama Marketing Cloud-connecters is het bijvoorbeeld mogelijk om te visualiseren hoe alle door Salesforce aangestuurde social media-, mobiele en e-mailmarketingcampagnes naast andere kanalen presteren. Het Datorama Developer Portal stelt IT-professioansl en -ontwikkelaars ertoe in staat om aangepaste integraties en oplossingen voor unieke marketingbehoeften te creëren.

Tot slot kunnen marketeers met het Activation Center direct actie ondernemen met de rijke inzichten die Datorama biedt, direct binnen de Datorama-console.