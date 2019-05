IBM ondersteunt project dat wifi-netwerk creëert voor eerste hulp bij natuurrampen

Wanneer zendmasten het tijdens een natuurramp begeven, wordt communicatie tussen getroffen gemeenschappen en reddingswerkers plots heel moeilijk. Een project gesteund door IBM ontwikkelde een oplossing om in overstroomde gebieden een wifi-netwerk op te zetten dat de communicatie weer herstelt. Dat schrijft Bloomberg.

Met zijn wedstrijd ‘Call for Code’, daagde IBM vorig jaar ontwikkelaars wereldwijd uit om cloud, artificiële intelligentie en andere technologieën te gebruiken om de paraatheid tijdens natuurrampen te vergroten. Een team van vijf jonge programmeurs uit New York versloeg wereldwijd ruim 2.500 andere inzendingen met hun Project Owl, wat staat voor Organization, Whereabouts and Logistics.

De oplossing bestaat uit kleine elektronische apparaatjes, DuckLinks gedoopt. Die worden beschermd door een rubberen behuizing en kunnen na een natuurramp in de getroffen regio worden verspreid om een wifi-netwerk op te zetten. Zo kan de communicatie tussen slachtoffers en reddingswerkers worden hersteld, en kan informatie over bijvoorbeeld weersomstandigheden worden verzameld. De oplossing is relatief eenvoudig en goedkoop, maar ook bijzonder efficiënt.

Het team wist de hoofdprijs van 200.000 dollar binnen te slepen en heeft de DuckLinks afgelopen maart samen met IBM ingezet in vijf regio’s in Puerto Rico, om het systeem te testen. Het gaat om gebieden die in 2017 door orkaan Maria verwoest zijn. “Tijdens de ergste rampen, krijgen chaos en desinformatie de overhand”, zegt Bryan Knouse, CEO en mede-oprichter van Project Owl tegen Bloomberg. “Met betere informatie en betere analytics kan je hulp brengen naar locaties die deze het hardst nodig hebben.”

Piloot

Tijdens het pilootprogramma in Puerto Rico werden verschillende DuckLinks met klittenband aan bomen in de jungle vastgemaakt, bovenop zandduinen geplaatst, en op autodeuren en rotswanden gemonteerd. Er zweefden zelfs DuckLinks in heliumballonnen boven gebouwen. Zo slaagde Project Owl erin om over een gebied van ongeveer 2,6 vierkante kilometer met 23 DuckLinks een actief internetnetwerk op te zetten. Er werd bereik gecreëerd in gebieden waar normaal geen mobiele ontvangst is.

Zodra de apparaten verbonden zijn, verschijnt er een nood-wifi-netwerk op smartphones in het gebied. Deze leidt gebruikers naar een speciaal portaal, waar ze berichten kunnen sturen naar hulpverleners. Alle DuckLinks zijn verbonden met de cloudsoftwareservice PapaDuck. Deze biedt op zijn beurt weer een overzicht van het aantal burgers dat toegang heeft tot het noodportaal. Bovendien wordt zo ook meteen duidelijk waar dringend hulp nodig is.

Project Owl hoopt het systeem helemaal op punt te krijgen tegen de start van het orkaanseizoen aan de Amerikaanse oostkust, dat in juli begint. The Weather Company, een dochterbedrijf van IBM, voorspelt dat er zeven orkanen in 2019 zullen toeslaan, waarvan drie catastrofaal zouden kunnen zijn.

