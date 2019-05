Red Hat presenteert versie 8 van Red Hat Enterprise Linux

Red Hat heeft tijdens zijn Summit 2019 in Boston een verbeterde en geoptimaliseerde versie, 8, aangekondigd van zijn zakelijke open source OS Red Hat Enterprise Linux. Volgens de leverancier is de laatste versie van zijn zakelijke OS vooral aangepast aan de specifieke behoeften van bedrijven en organisaties die veel aan DevOps doen.

Het zakelijke besturingssysteem heeft volgens de leverancier van open source-oplossingen nu een complete revisie gekregen om bedrijven en organisaties makkelijker te kunnen helpen bij de ontwikkelen, het beheren, verplaatsen van workloads en operationele taken van de edge, het on-premise datacenter tot aan (multi)cloudomgevingen. Ook moet versie 8 helpen bij het ontwikkelen en ook daadwerkelijk uitvoeren van innovatieve technologiestrategieën.

Meer concreet heeft Red Hat in versie 8 van Enterprise Linux nu standaard een aantal oplossingen ingebouwd die bedrijven en organisaties moeten gaan helpen om dit allemaal sneller en eenvoudiger te kunnen gaan uitvoeren.

Zo wordt, standaard meegeleverd met alle Linux-abonnementen, nu alle ervaring en kennis over het implementeren en onderhouden van op Linux gebaseerde productiesystemen voor datacenters en (hybride) cloudomgevingen as-a-service aangeboden via Red Hat Insights. Deze tool helpt proactief met voorspellende analyses diverse IT-problemen op te sporen en op te lossen, van beveiligingsproblemen tot stabiliteitsproblemen.

Complex beheer vereenvoudigen

Om eindgebruikers te helpen met de complexiteit van het systemen die over verschillende infrastructuren zijn verspreid, introduceert de open source-leverancier nu de gelaagde add-on Red Hat Smart Management. Hiermee kunnen eindgebruikers de voordelen van de hybride cloud benutten en bijkomende beheercomplexiteit te minimaliseren. Diensten die RH Smart Management dient zijn onder meer vulnerability management, compliance management en system comparison.

In combinatie met Red Hat Satellite biedt Enterprise Linux 8 onder meer de mogelijkheid om in een enkele omgeving Red Hat Enterprise Linux-implementaties in de hybride cloud te beheren, te wijzigen, configureren en af te leveren.

Verder biedt Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux 8 Application Streams -talen, frameworks en tools voor ontwikkelaars die regelmatig worden bijgewerkt waardoor ze sneller kunnen innoveren.

Verminderde complexiteit van Enterprise Linux

De laatste versie moet ook de drempel om met Linux te werken verlagen. Versie 8 is daarom uitermate toegankelijk voor Windows-beheerders, startende Linux-gebruikers en nieuwe systeembeheerders. Red Hat Enterprise Linux 8 abstraheert veel diepe complexiteit van granulaire sysadmin-taken met de Red Hat Enterprise Linux-webconsole. Verbeteringen zijn onder meer interne upgrades, zodat het makkelijker en efficiënter wordt Red Hat Enterprise Linux 7-instances naar Red Hat Enterprise Linux 8-systemen te converteren.

Versie 8 omvat ook Red Hat Enterprise Linux System Roles, mogelijk gemaakt door Red Hat Ansible Automation, om veel van de complexere beheer- en configureertaken van Linux in de productie automatiseren.

Overige verbeteringen

Red Hat Enterprise Linux 8 ondersteunt verder de cryptografische standaarden OpenSSL 1.1.1 en TLS 1.3 om de beveiliging te verbeteren. Ook worden vanzelfsprekend het ontwikkelen, uitrollen en verplaatsen van containers beter ondersteund.

Zo ondersteunt versie 8 het Red Hat OpenShift Container Platform en de recent gepresenteerde versie 15 van OpenStack. Red Hat Enterprise Linux 8 wordt ook breed ondersteund als gast OS op de hybride cloudinfrastructuur van Red Hat, inclusief Red Hat OpenShift 4, Red Hat OpenStack Platform 15 en Red Hat Virtualization 4.3.

Red Hat Enterprise Linux 8 levert ook ondersteuning voor kunstmatige intelligentie en nieuwe ontwikkelingen als het IoT en is er een breed ecosysteem van diverse partners beschikbaar.