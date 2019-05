Red Hat CEO vindt overname door IBM beste keuze voor meer groei

Tijdens de Red Hat Summit 2019 is de mantra van de aanwezige Red Hat-medewerkers dat niet mag worden gepraat over de beoogde overname door IBM. Toch lichtte CEO Jim Whitehurst van de leverancier van open source-oplossingen een heel klein tipje van de sluier op over dit blijkbaar heikele punt. Onder meer dat de overname door IBM de beste keuze was om verder te kunnen blijven groeien en om open source nog meer naar het bedrijfsleven te kunnen brengen.

De overname door IBM mag dan niet publiekelijk worden aangekaart, maar iedereen binnen Red Hat is wel mee bezig. De belangrijkste reden waarom de open source-specialist nog weinig commentaar over de fusie geeft is dat de beoogde overname nog onderwerp is van onderzoek van de diverse marktwerkingsorganisaties, zoals in de VS en in Europa.

Toch wist Whitehurst de verzamelde EMEA-pers in bijeenkomst waarbij Techzine aanwezig was te vertellen dat deze week al de bevoegde autoriteiten in de VS hun volledige toestemming hebben verleend aan de overname. Het wachten is nu op de toestemming van de Europese Unie.

Beste keuze voor Red Hat

De CEO liet verder weten dat de overname door IBM het beste was wat de open source-leverancier kon overkomen om ook in de nabije toekomst te kunnen blijven groeien. Door de overname krijgt Red Hat toegang tot veel meer schaalgrootte, geld en andere mogelijkheden om de activiteiten van het bedrijf op de zakelijke markt -vooral de enterprisemarkt- te kunnen uitbreiden en te versnellen. Met een overname of door investeringen van een durfkapitalist zou dit niet zijn gelukt, zo geeft Whitehurst aan.

34 miljard dollar

Eind oktober 2018 nam IBM de leverancier van open source-oplossingen voor een bedrag van ongeveer 39 miljard dollar neerlegde voor de open source-leverancier. Na definitieve afronding van de overname zal Red Hat een apart onderdeel gaan vormen van de Hybrid cloud-divisie van Big Blue. In principe zullen er geen grote veranderingen gaan plaatsvinden, zo worden hoofdkantoor, de faciliteiten, de merken en werkwijzen van Red Hat behouden. Jim Whitehurst en het huidige managementteam van Red Hat blijven het bedrijf leiden. Jim Whitehurst gaat daarbij rechtstreeks rapporteren aan CEO Ginni Rometty van IBM.