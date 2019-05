SAP lanceert Experience Management in tien nieuwe oplossingen

SAP heeft tien nieuwe oplossingen uitgerold die ‘experience data’ (X-data) combineren met operationele data (O-data). De oplossingen moeten de vier kernervaringen van bedrijven – klanten, werknemers, product en merk – meten en verbeteren. SAP noemt dit Experience Management (XM).

De combinatie stelt organisaties volgens SAP in staat om constant te luisteren naar de overtuigingen, emoties en intenties van klanten, werknemers, leveranciers, partners en andere aandeelhouders. De nieuwe oplossingen verwerken X-data direct in de applicaties van een enterprise, bijvoorbeeld in de CRM-, ERP- of HCM-systemen.

De nieuwe oplossingen bieden organisaties een end-to-end XM-platform dat X-data en O-data gebruikt. Daarmee kunnen organisaties X-data van klanten, werknemers en andere aandeelhouders centraliseren op ieder belangrijk punt in een enkel systeem voor de gehele enterprise. Daarmee moet het eenvoudiger worden voor organisaties om te luisteren.

Ook is het mogelijk om X-data te verbinden met de operaties en processen van een bedrijf, om te begrijpen waarom iets gebeurt, verborgen trends te spotten en automatisch aanbevelingen te maken om hetgeen wat niet werkt te corrigeren en hetgeen wat wel werkt te vergroten. Tot slot kunnen bedrijven sneller optreden, waardoor klanten langer blijven, meer kopen en alles delen met vrienden. Werknemers leveren bovendien meer en bouwen aan een positieve cultuur en komen op voor hun merk.

Oplossingen

SAP heeft hier zoals gezegd tien oplossingen voor uitgerold: vier voor klantervaringen (CX), drie voor ervaringen van werknemers en drie voor marktonderzoek. Voor klantervaringen is Experience Management geïntroduceerd in de C/4HANA suite, waarmee krachtige cloud-oplossingen voor sales, marketing, commercie en service experience management opgezet zijn.

Het geheel biedt een end-to-end klantervaringsplatform in de industrie. Daarmee kunnen organisaties luisteren, inzichten begrijpen en hierop reageren. Die inzichten moeten aankoopbeslissingen aansturen, evenals de loyaliteit van een klant.

Voor ervaringen van werknemers heeft SAP drie Experience Management-oplossingen onthuld die de bestaande HR-platformen moeten omzetten naar systemen van actie voor de gehele enterprise. De oplossingen zijn direct ingebouwd in bestaande HR-systemen en verzamelen X-data van werknemers in de gehele werknemer-levenscyclus. Ook stelt het HR-leiders en managers in staat om inzichten die een goede werkploeg aantrekt en behoudt te begrijpen en hierop te reageren.