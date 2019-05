Proofpoint neemt beveiligingsbedrijf Meta Networks over voor 119 miljoen dollar

Proofpoint heeft de overname van Meta Networks aangekondigd, in de hoop zijn cloud-beveiligingsopties te versterken. Meta Networks is een specialist in zero trust network access (ZTNA), schrijft ZDNet. De twee bedrijven zijn uitgekomen op een overeenkomst van 111 miljoen dollar in cash en 9 miljoen dollar in Proofpoint-aandelen.

Meta Networks is een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van ZTNA-oplossingen, zoals Network-as-a-Service (NaaS) opties voor enterprise-klanten. Onder de oplossingen zitten software-gebaseerde perimeters die accounts, apps, cloud-architecturen en datacentra kunnen omhullen.

De focus is de creatie van zero trust beveiligingssystemen die strikte ID-verificatie, het concept van de minste privilige en multi-factor authenticatie (MFA) principes vereisen. Zero trust-systemen zijn geen one-size-fits-all oplossingen, maar een holistische aanpak die verschillende lagen aan beveiliging vereist. “Het beschermen van mensen en resources voorbij de traditionele perimeter is mogelijk de meest kritieke beveiligingseis in de tijd van de cloud”, stelt Etay Bogner, CEO van Meta Networks.

Meta Networks wist eerder al 10 miljoen dollar op te halen in een enkele investeringsronde. De investeerders in de Seed Round waren Vertex Ventures Israel, Vertex Ventures en BRM Capital.

Overname

Proofpoint zegt dat de overname moet resulteren in het versterken van zijn platform. Daardoor moeten klanten “hun mensen en de applicaties en data die zijn gebruiken beter beschermen voorbij de traditionele perimeter”, aldus het bedrijf. Daarnaast heeft de overname mogelijk wat te maken met het hoofdkwartier van Meta Networks in het Israëlische Tel Aviv. Proofpoint wil zijn aanwezigheid in dat land namelijk vergroten. De 20 specialisten worden lid van het team van Proofpoint in het land.

De bedoeling is dat de ZTNA-technologieën van Meta Networks geïntegreerd worden met de cloud access security broker (CASB) en web isolatie-oplossingen.

De overname moet nog door regelgevers goedgekeurd worden. Naar verwachting wordt de deal in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond. Proofpoint zegt dat de overeenkomst waarschijnlijk geen echte impact heeft op het financiële jaar 2019.