Google geeft Firebase-framework meerdere updates

Google geeft zijn mobiele- en web-applicatie ontwikkelings-framework Firebase diverse updates, waarmee het het werk van ontwikkelaars eenvoudiger wil maken. De updates werden tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O gelanceerd en richten zich op kunstmatige intelligentie-opties.

Google bouwt bijvoorbeeld verder op de lancering van ML Kit vorig jaar, wat een collectie van API’s is die ontwikkelaars kunnen gebruiken om specifieke kunstmatige intelligentie (AI) vaardigheden aan hun apps toe te voegen. Nu worden drie nieuwe API’s beschikbaar gemaakt, schrijft Silicon Angle.

De nieuwe API’s zijn allemaal in bèta. Allereerst is er de Translation API, waarmee ontwikkelaars de offline modellen van Google Translate in hun apps kunnen gebruiken. Verder is er de Object Detection & Tracking API, waarmee apps het meest prominente object in een live camera-feed in real-time kunnen lokaliseren en volgen. Tot slot is er de AutoML Vision Edge API, waarmee het eenvoudig is om eigen image classification-modellen voor specifieke doeleinden te ontwikkelen.

Monitoring en analytics

De Performance Monitoring-tools van Firebase voor mobiele apps worden nu uitgebreid naar Web-apps. Deze tools zijn nu in bèta beschikbaar en helpen ontwikkelaars om problemen in hun apps te vinden, en een oplossing te bedenken. Het dashboard moet high level web metrics zoals het laden van pagina’s en netwerkstatistieken volgen en visualiseren. Ook moeten ontwikkelaars in gebruikerssegmenten kunnen kijken per land, browser en andere kenmerken.

Daarnaast krijgt de Google Analytics for Firebase-dienst een make-over. De dienst laat ontwikkelaars de verschillende manieren waarop mensen hun apps gebruiken meten, zodat ze hun publiek beter kunnen begrijpen. Volgens Google is deze dienst “volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe interface”.

Daarbij komt ook een nieuwe tool genaamd audience builder, die inzichten biedt in metrics als sequences, scoping, time windows en de duur van een lidmaatschap. Die metrics kunnen handig zijn voor mensen die hun gebruikers op willen delen voor meer gepersonaliseerde aanbiedingen of voor advertenties.

Andere updates

Verder krijgt Firebase ondersteuning voor Collection Group Queries in Cloud Firestore, wat een volledig beheerde NoSQL-databasedienst is. Collection Group Queries is een zoektool voor databases waarmee het eenvoudiger wordt om te zoeken naar gerelateerde data-onderwerpen.

Ook is er een nieuwe Cloud Functions Emulator-functie voor het testen van nieuwe stukken code, en een Configurable Velocity Alerts-functie in Firebase Cashlytics. Dat is een tool die gebruikt wordt om stabiliteitsproblemen van apps op te lossen. De functie is ontworpen om ontwikkelaars te waarschuwen als bestaande problemen plotseling erger worden.