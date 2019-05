Google Chrome krijgt verbeterde privacy-controle voor cookies

Google heeft nieuwe privacy-updates aangekondigd voor zijn browser Google Chrome. De update brengen significante wijzigingen in hoe Chrome omgaat met cookies en de privacy van gebruikers op het internet, meldt TechCrunch.

Gebruikers moeten met de update meer controle krijgen over hoe hun data verwerkt wordt. Cookies zijn erg handig om bijvoorbeeld ingelogd te blijven in een website of om voorkeuren op te slaan, maar ze worden ook gebruikt om gebruikers over het internet te volgen. Er zijn echter weinig gebruikers die alle cookies willen blokkeren en de voordelen daardoor missen.

Google Chrome past om die reden cookies aan, waardoor ontwikkelaars expliciet moeten aangeven welke cookies toestemming hebben om op meerdere websites gebruikt te worden, en daarmee gebruikt kunnen worden om mensen te volgen Het mechanisme dat de browser gebruikt, bouwt voort op de SamSite cookie attribute.

Deze wijziging maakt het ook eenvoudiger om tracking-cookies in de browser te identificeren. Daardoor kan een gebruiker die cookies ook eenvoudiger verwijderen. De cookies voor het onthouden van de inlog en instellingen blijven echter gewoon in gebruik.

Anti-fingerprinting

Ook krijgt Google Chrome anti-fingerprinting-technologie. Fingerprinting is een manier voor websites om gebruikers te identificeren zonder dat hier cookies voor ingezet moeten worden. De techniek gebruikt technische details als het IP-adres en instellingen van het WiFi-netwerk om gebruikers te herkennen.

Fingerprinting is volgens Google niet transparant en geeft gebruikers geen controle. Daarom “resulteert het in tracking die de keuze van de gebruiker niet respecteert”. “Dat is waarom Chrome van plan is om fingerprinting agressiever te beperken op het internet”, aldus het bedrijf. “Eén manier waarop we dit doen, is de manieren waarop browsers passief kunnen fingerprinten beperken, zodat we fingerprinting kunnen detecteren en kunnen ingrijpen als het gebeurt.”

Tot slot heeft het Google Ads-team aangekondigd dat het een nieuw niveau van transparantie voor advertenties gaat hanteren. Gebruikers moeten meer inzicht krijgen in hoe advertenties op hen worden afgestemd aan de hand van een nieuwe browser-extensie. Die extensie toont welke bedrijven betrokken waren bij het tonen van de advertentie en de factoren die gebruikt werden om de advertentie op de gebruiker af te stemmen.