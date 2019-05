Orange koopt securityspecialist SecureLink voor 515 miljoen euro

Orange kondigt via een persbericht aan dat het 515 miljoen euro betaalt om SecureLink 100 procent over te nemen. SecureLink is een van de grootste onafhankelijke cybersecurityproviders in Europa, met een jaaromzet van 248 miljoen euro in 2018.

SecureLink is gebaseerd in Nederland, maar van oorsprong een Belgisch bedrijf. Drie Vlamingen, Frank Staut, Hans Van Erum en Bert Van Loco hebben SecureLink opgericht in 2003 en verkochten het enkele jaren geleden aan het Amerikaanse Investcorp.

Met de overname verdwijnt een van de grootste onafhankelijke cybersecurityproviders in Europa. Het bedrijf heeft lokale kantoren in België, Nederland, Zweden, UK, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Het biedt vandaag gespecialiseerde security-consulting, onderhoud en 24/7 servicedesks.

Tweede overname

In totaal heeft SecureLink 660 werknemers, verspreid over 14 kantoren. Het levert diensten aan meer dan 2.100 klanten over een breed spectrum aan industrieën. Met de overname wordt Orange één van de Europese leiders op vlak van cyberveiligheid. Het heeft nu 1.800 werknemers en een jaaromzet van meer dan 600 miljoen euro in 2018.

De Europese cybersecuritymarkt groeit snel volgens Orange. Het is vandaag al een belangrijke speler in Frankrijk, via Orange Cyberdefense. Nadat het eerder dit jaar al SecureData kocht, wil het met SecureLink een duidelijke stap zetten om een pan-Europese leider te worden binnen cybersecurity services.

Lokale verankering

Thomas Fetten, CEO van SecureLink: “We waren sterk onder de indruk van de ambitie van Orange Cyberdefense de afgelopen jaren. We zijn heel enthousiast om aan een pan-Europees plan te werken om samen leider te worden binnen cybersecurity. Orange Cyberdefense, SecureData en SecureLink zijn heel complementair en delen dezelfde visie.”

“Cybersecurity is een groeiende prioriteit voor elk type bedrijf, groot of klein. We geloven dat de twee belangrijkste factoren om succesvol te zijn schaal en lokale verankering zijn. Schaal omdat de gevaren vandaag wereldwijd en complex zijn. Lokaal omdat je enkel lokale partners wil vertrouwen voor je meest delicate assets”, zegt Hugues Foulon, Executive Director of Cybersecurity bij Orange.

Gerelateerd: Orange versterkt B2B-activiteiten met overname UCC-specialist BKM