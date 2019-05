Red Hat geeft hybride cloud- en containerplatform OpenShift nieuwe update

Red Hat heeft deze week tijdens zijn Summit 2019 in Boston een nieuwe versie van zijn open hybride en containerplatform OpenShift gepresenteerd. Versie 4 moet bedrijven en organisaties nog beter gaan helpen met het orkestreren van containers, en dan vooral natuurlijk van Kubernetes, in productie-omgevingen.

Als voorvechter van open hybride (cloud)omgevingen wil Red Hat het zijn zakelijke eindgebruikers beter mogelijk maken om implementaties van deze omgevingen nog sneller te laten verlopen. Zodat de zakelijke eindgebruikers sneller nieuwe applicaties kunnen inzetten om te innoveren en zich uiteindelijk te kunnen onderscheiden van concurrenten.

Het nu vernieuwde OpenShift moet met versie 4 nu een echte cloudervaring gaan bieden in de gehele hybride cloudomgeving, of dit nu op bare metal, in een on-premise datacenter of in de multicloud is.

Containers, en in het geval van de open source-specialist Kubernetes in het bijzonder, zijn hiervoor natuurlijk onontbeerlijk. Het is dan ook dat de nieuwste functionaliteit van OpenShift zich vooral op Kubernetes-implementaties focust.

Embedded OS

Concreet biedt de nu uitgebrachte versie van OpenShift zakelijke eindgebruikers onder meer Red Hat Enterprise Linux CoreOS om een flexibelere uitrol van containers mogelijk te maken, in combinatie met verbeterde security en stabiliteit. Eigenlijk is RHEL CoreOS een in OpenShift ingebouwde versie van Red Hat’s basis zakelijke besturingssysteem Enterprise Linux. Hiervan werd deze week nog versie 8 gelanceerd.

Het speciale embedded besturingssysteem biedt eindgebruikers uitgebreide keuze bij het inzetten van enterprise Kubernetes met een lichtgewicht, onveranderlijke, container-geoptimaliseerde Linux OS-distributie.

Functionaliteiten voor operators

Naast alle bovenstaande mogelijkheden, heeft OpenShift 4 daarnaast ook vele automatiseringsmogelijkheden gekregen waarmee ontwikkelaars sneller applicaties kunnen ontwikkelen of anderszins innoveren. Bijvoorbeeld voor het bouwen en implementeren van gecontaineriseerde applicaties die door zogeheten operators worden ondersteund.

Verder in OpenShift 4 toegevoegde functionaliteit bestaat honder meer Red Hat CodeReady Workspaces en OpenShift Service Mesh, dat Istio-, Jaeger- en Kiali-projecten combineert voor op microservices gebaseerde architecturen, Knative voor het bouwen van serverless applicaties in Developer Preview.

KEDA-project met Microsoft

Daarnaast maakt KEDA, het eveneens deze weekgelanceerde samenwerkingstraject tussen Microsoft en Red Hat, Developer Preview Azure Functions mogelijk in OpenShift. Dit zorgt voor een versnelde ontwikkeling van event-driven, serverless functies in de hybride cloud- en on-premise-omgevingen met Red Hat OpenShift.

Red Hat OpenShift 4 komt aan het eind van deze maand, mei 2019, beschikbaar.