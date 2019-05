Red Hat en Microsoft bieden gezamenlijk OpenShift vanaf Azure

Red Hat en Microsoft hebben gezamenlijk de handen ineen geslagen om nu het bekende containerplatform nu ook direct binnen de public cloudomgeving Azure aan te bieden. Hierdoor wordt, aldus beide partijen een brug gelagen tussen het on-premise datacenter en publieke cloudomgevingen en zo een krachtige opstap vormt naar hybride cloudomgevingen.

De innige samenwerking tussen de open source-specialist en de techgigant is vooral gegeven doordat beide partijen hybride cloud computing als erg belangrijk zien voor bedrijven. Bedrijven willen immers hun resources uitbreiden met een publieke cloudinfrastructuur, met behoud van reeds gedane investeringen.

Kubernetes biedt een gemeenschappelijke brug tussen het datacenter en publieke cloudomgevingen, wat het een belangrijke technologie maakt voor het realiseren van echte hybride cloud computing.

Meer vertrouwen in hybride cloud

Door het koppelen van het containerplatform aan een grote public cloudomgeving, kunnen eindgebruikers nu beter vertrouwen op de hybride cloud al de plek waar zij hun bedrijfskritische workloads kunnen ontwikkelen, plaatsen, beheren en verplaatsen.

Met Azure Red Hat OpenShift kunnen klanten gecontaineriseerde applicaties inzetten in dezelfde omgeving als de workflows, terwijl ze veel van de inherente complexiteiten van containerbeheer verminderen. Daarnaast zijn deze containers met applicaties, door de enorme schaalbaarheid van het Azure-platform, nu ook veel makkelijker uit te breiden.

Diverse andere toepassingen

Verder biedt Azure Red Hat OpenShift ontwikkelaars en operations-teams onder meer volledig beheerde clusters met master-, infrastructuur- en applicatie-nodes beheerd door Microsoft en Red Hat. Hiervoor zijn ook geen VM’s en patches vereist.

Andere interessante opties zijn onder andere verbeterde flexibiliteit om applicaties vanuit lokale omgevingen beter naar de Azure-publieke cloud te verplaatsen via de consistente basis die OpenShift biedt. Ook biedt de gezamenlijke oplossing een hogere snelheid voor het verbinding maken met zure-diensten vanuit on-premises OpenShift-implementaties.

Tot slot biedt Azure Red Hat OpenShift uitgebreide productiviteit met eenvoudigere toegang tot Azure-publieke clouddiensten zoals Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning en Azure SQL DB voor het bouwen van de volgende generatie cloud native bedrijfsapplicaties.

Samenwerking zeer belangrijk

De samenwerking tussen Red Hat en Microsoft voor deze dienst was zo bijzonder, dat CEO Satya Nadella van de techreus helemaal vanuit Seattle naar Boston was afgereisd om de oplossing en het belang van hybride cloudomgevingen verder toe te lichten. Volgens de CEO waren vooral de gezamenlijke ontwikkeling van de dienst en straks het gezamenlijke beheer voor eindgebruikers belangrijke kenmerken voor de dienst.

Deze eindgebruikers worden ondersteund door de opensource-experts van Red Hat en de publieke cloudexperts van Microsoft. Daarbij kunnen zij rekenen op een geïntegreerde ervaring met uniforme aanmelding, on-boarding, servicebeheer en technische ondersteuning. De service wordt toegevoegd aan de bestaande factuur van Azure-eindgebruikers, waardoor de gebruikerservaring nog verder wordt gestroomlijnd.

Meer gezamenlijke beheerde diensten op komst

Volgens Nadella smaakt de samenwerking met Red Hat naar meer. Hij kondigde dan ook aan dat inmiddels al aan andere gezamenlijke beheerde diensten wordt gewerkt, zoals het recent gelanceerde Red Hat Enterprise Linux 8 op Azure en Red Hat Ansible Engine 2.8 en Ansible Certified-modules. Bovendien werken beide bedrijven aan het leveren van SQL Server 2019 met Red Hat Enterprise Linux 8-ondersteuning en prestatieverbeteringen.

Azure Red Hat OpenShift is per direct beschikbaar via Microsoft Azure.