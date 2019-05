myBrand start samenwerking met Dell Boomi voor uitbreiding integratieaanbod

Dell Boomi en myBrand, SAP-dienstverlener en -kennispartner, zijn een samenwerking begonnen. Met die samenwerking wil myBrand zijn aanbod uitbreiden met nieuwe integraties. Dell Boomi is een leverancier van een Integration Platform as a Service (IPaaS) oplossing.

myBrand wilde het aanbod uitbreiden vanwege twee marktbewegingen. Naar eigen zeggen kiezen organisaties steeds vaker voor “best of breed”-architecturen. Daardoor zijn er naast SAP nog meer technologieplatformen in gebruik binnen bedrijven. Ook wordt er vaker gekozen voor een cloud-strategie, waardoor organisaties ook voor een SaaS-oplossing kiezen op integratiegebied.

Het bedrijf werkt als SAP-dienstverlener met de integratieplatformen van de softwareleverancier zelf. Daarbij gaat het met name om SAP Process Orchestration en SAP Cloud Platform. myBrand kijkt per situatie welke oplossing het beste aansluit bij de architectuur en toekomstvisie van de klantorganisatie en welk kostenplaatje het meest passend is. Met de samenwerking met Dell Boomi kan het bedrijf dit naar eigen zeggen nog beter doen.

myBrand

myBrand werd vorig jaar overgenomen door Conclusion. Conclusion wil daarmee een sterke SAP-dienstverlener op de Nederlandse markt zijn. Het bedrijf ziet de overname dan ook als een stap om klanten beter te ondersteunen op het gebied van operationele continuïteit, IT-outsourcing en het inrichten van het applicatielandschap.

Voor de overname door Conclusion was de SAP-specialist in handen van De Hoge Dennen Capital, dat in 2015 een meerderheidsbelang nam in het bedrijf. In datzelfde jaar boekte myBrand voor het eerst meer dan 30 miljoen euro omzet. De beide partijen besloten vanwege de groei in de afgelopen jaren dat het tijd was voor een volgende stap, die resulteerde in de overname door Conclusion.