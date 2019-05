Nieuwe EC2 i3en-instances van AWS hebben meer opslag en kracht

Amazon Web Services (AWS) heeft de Elastic Compute Cloud (EC2) i3en-instances beschikbaar gemaakt. Volgens het bedrijf leveren deze een lagere prijs per TB aan opslag en een hogere opslagdichtheid. Dat meldt ZDNet.

Het nieuwe aanbod komt als reactie op vragen van klanten. Gebruikers van de i3-instances gebruiken deze om distributed file systems, relationele en NoSQL-databases, in-memory caches, key-value stores, data warehouses en MapReduce-clusters te hosten.

Klanten vroegen daarbij om een lagere prijs per TB aan opslag, een verhoogde opslagdichtheid om de consolidatie van workloads mogelijk te maken en verwerking op te schalen, en een hoger niveau aan netwerkbandbreedte en instance-opslag naar vCPU. De nieuwe i3en-instances moeten aan deze eisen voldoen.

De instances worden aangestuurd door AWS-custom Intel Xeon Scalable (Skylake) processors met 3,1 GHz sustained all-core turbo-prestaties. Ook bevat het maximaal 60 TB aan snelle NVMe-opslag en maximaal 100 Gbps aan netwerkbandbreedte. De i3en-instances zijn beschikbaar in de regio’s in het oosten en westen van de Verenigde Staten en Europa (Ierland) in On Demand en Spot-vorm. Het bedrijf maakt ook Reserved Instances, Dedicated Instances en Dedicated Hosts beschikbaar.

Bare metal-instances

AWS maakte in februari nog vijf bare metal-instances beschikbaar voor EC2. Die nieuwe types werden beschikbaar gemaakt voor workloads die direct toegang tot de processor en onderliggende hardware nodig hebben, waarbij schaalbaarheid en beveiliging gegarandeerd wordt.

Volgens AWS zelf zijn de instances dan ook bedoeld voor zeer specifieke use cases. “Bare metal instances laten EC2-klanten applicaties draaien die voordeel halen uit deep performance analysis-tools, gespecialiseerde workloads die directe toegang tot bare metal-infrastructuur nodig hebben, legacy workloads die niet ondersteund worden in virtuele omgevingen en licensing-restricted tier 1 business critical applications.”

De vijf instances, genaamd m5.metal, m5d.metal, r5.metal, r5d.metal en z1d.metal, bieden verschillende resources. De z1d.metal biedt bijvoorbeeld als enige maximaal 4,0 GHz bij de sustained all-core turbo. Bij de andere instances is dat 3,1 GHz.