VMware Cloud on AWS breder beschikbaar door verkoop via partnernetwerk

Amazon Web Services (AWS) en VMware maken hun gezamenlijk ontwikkelde VMware Cloud on AWS-dienst breder beschikbaar door het open te stellen tot het partnernetwerk van Amazon. Ook wordt de dienst beschikbaar gemaakt via het eigen verkoopteam van AWS.

Klanten kunnen VMware Cloud on AWS vanaf nu direct via AWS en bedrijven in het AWS Partner Network (APN) die gecertificeerd zijn onder het Solution Provider Program kopen, meldt Silicon Angle. Eerder kon de dienst alleen via VMware gekocht worden.

Sandy Carter, vice president van AWS Enterprise Workloads, stelt dat één van de voordelen die bij de aankoop via APN-partners komt, is dat klanten hun voordeel kunnen doen met promotieprogramma’s als het Migration Acceleration Program van het bedrijf. “We hebben onze samenwerking naar een nieuw niveau gehaald”, aldus Carter.

Ook kondigde Amazon aan dat het een nieuw partner enablement track lanceert voor VMware Cloud on AWS. Het idee daarvan is dat Amazon-partners hulp krijgen bij het opbouwen van expertise in het ondersteunen van klantprojecten die op de dienst vertrouwen.

VMware Cloud on AWS

VMware Cloud on AWS is een hybride cloud-dienst die draait op de software-gedefinieerde datacentrum-stack van VMware in de AWS public cloud. AWS biedt de elastische, bare-metal infrastructuur waarop VMware zijn SDDC stack positioneert. Die stack omvat onder meer NSX, vSphere en vSAN.

De dienst ondersteunt allerlei soorten workloads en usecases, waaronder SQL Server-migraties, Oracle-migraties en SAP workloads. Eén van de grootste voordelen is dat workloads meer capaciteit kunnen aanvragen wanneer dat nodig is, en minder resources gebruiken als het rustiger is.

VMware Cloud on AWS is sinds maart vorig jaar ook in Europa te verkrijgen via VMware. Het gaat specifiek om de AWS-regio in Londen. VMware realiseerde daarmee de eerste grote uitbreiding voor de cloud-dienst sinds deze in 2017 gelanceerd werd.