SAP onthult nieuwe diensten voor HANA en Cloud Platform

SAP heeft tijdens zijn jaarlijkse congres Sapphire Now nieuwe diensten onthuld voor HANA en het Cloud Platform. Zo is er een nieuwe oplossing die geschikt is voor het aanleggen van data lakes en zijn er nieuwe cloud-diensten.

SAP brengt met de nieuwe HANA Cloud Services naar eigen zeggen de kracht en prestaties van de HANA-database naar de cloud. Daardoor krijgen gebruikers een enkele gateway naar databases van iedere omvang. Daarnaast wordt de in-memorytechnologie van HANA gecombineert met datavirtualisatie, waardoor er eenvoudige toegang tot en gebruik van data en een flexibel beheer gerealiseerd wordt.

De nieuwe oplossing is volgens het bedrijf geschikt om data lakes aan te leggen, wat betekent dat door HANA beheerde dataverzamelingen onbeperkt in omvang kunnen groeien. Verder kunnen on premise-gebruikers van HANA ook gaan profiteren van de nieuwe diensten, omdat ze flexibele capaciteit toevoegen, mocht dat nodig zijn.

Het Cloud Platform is bovendien verder ontwikkeld tot een platform voor zakelijke technologie, waar het voor klanten mogelijk is om SAP-applicaties uit te breiden en te integreren.Via HANA Cloud Services en het Cloud Platform kunnen klanten toegang krijgen tot alle SAP- en externe applicaties, waardoor het aantal dubbele gegevens vermindert. Hier is het bovendien mogelijk om geavanceerde analytics, machine learning en andere technieken toe te passen op bedrijfsprocessen.

Data Warehouse Cloud

Er zijn al een aantal nieuwe diensten ontwikkeld die gebruikmaken van het nieuwe HANA Cloud Services. Eén hiervan is de Data Warehouse Cloud, dat een centrale, flexibele oplossing voor de opslag van heterogene data biedt. Daardoor zijn gegevens altijd beschikbaar voor alle mogelijke gebruikersscenario’s.

Data Warehouse Cloud laat organisaties alleen betalen voor het daadwerkelijke gebruik van de oplossing. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor een bètaprogramma om de oplossing te testen.

Daarnaast brengt SAP samen met zijn partner OpenText een dienst voor Document Management as a Service naar het Cloud Platform. OpenText maakt oplossingen voor Enterprise Information Management. Met hun dienst zijn bedrijven in staat om hun ongestructureerde documenten te beheren. De oplossing moet informatie in het volledige zakelijke proces beschikbaar maken, waardoor samenwerkingen vereenvoudigt worden en productiviteit vergroot wordt.