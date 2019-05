SAP breidt innovatieplatform Leonardo uit met meerdere updates

SAP heeft tijdens zijn jaarlijkse congres Sapphire Now updates aangekondigd voor zijn innovatieplatform Leonardo. De updates omvatten onder meer nieuwe diensten voor het automatiseren van processen en een uitgebreide interoperabiliteit met AWS IoT.

SAP heeft nieuwe diensten gepresenteerd onder de vlag ‘Intelligent RPA’. RPA staat daarbij voor Robotic Process Automation. De nieuwe diensten moeten processen automatiseren, door softwarematige robots in te zetten. De robots automatiseren veelvoorkomende handmatige taken. SAP integreert zijn Intelligent RPA in het Cloud Platform en kernoplossingen als S/4HANA.

Ook nieuw is Data Intelligence, waar SAP momenteel aan werkt. Data Intelligence is een end-to-end lifecycle-oplossing voor data en machine learning. Met Data Intelligence moeten gebruikers meer controle krijgen over hun data, modellen en implementaties.

Data Intelligence combineert de Data Hub en de Leonardo Machine Learning Foundation van het bedrijf. Samen vormen deze oplossingen een geïntegreerde cloud-omgeving met open source-frameworks als TensorFlow. Data Intelligence moet in juni dit jaar beschikbaar worden.

IoT

Verder kondigt SAP uitgebreide interoperabiliteit met Amazon Web Services (AWS) IoT. Het wordt mogelijk om AWS IoT Core in te zetten voor de connectiviteit en het gegevensbeheer van IoT-data voor Leonardo IoT.

Leonardo IoT werd tijdens het Mobile World Congress in februari dit jaar aangekondigd. De oplossing is een “allesomvattende technologie dat digitale transformatie genereert en aanstuurt voor industriële IoT en Industry 4.0.” Gebruikers kunnen dankzij de focus op industriële IoT inzichten vergaren uit machines, producten, toeleveringsketen, consumenten en partners.

Met Leonardo IoT Edge moet het bovendien mogelijk worden om processen uit te voeren op AWS IoT Greengrass, zo kondigt SAP nu aan. De eerste functionaliteit moet eind 2019 beschikbaar worden.

Analytics Cloud

Tot slot komen er nieuwe visuele formules voor Analytics Cloud. Met deze formules kunnen bedrijven afdelingsoverstijgende scenario’s plannen. De integratie met Integrated Business Planning geeft organisaties bovendien volledig zicht op hun KPI’s in de SAP Digital Boardroom. En de nieuwe software development kit stelt organisaties in staat om eigen applicaties te ontwikkelen voor data-analyse, planning en voorspelling.