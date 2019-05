Google en SAP bieden HANA Enterprise Cloud aan als managed service

Google en SAP breiden hun twee jaar oude samenwerking uit, door de HANA Enterprise Cloud als volledig beheerde dienst aan te bieden op de cloud van de internetgigant. Dat meldt Silicon Angle.

De samenwerking tussen Google en SAP werd nauwer aan het begin van 2017, toen een aantal van de meest belangrijke producten van SAP beschikbaar werden op het Google Cloud Platform. Het ging onder meer om HANA, waardoor bedrijven met HANA-workloads in staat werden om de cloud-diensten van Google te gebruiken.

Volgens Google is de samenwerking een succes geweest. “Meer en meer klanten draaien mission-critical SAP-applicaties op Google Cloud, waaronder ATB Financial, Carrefour en de MediaMarktSaturn Retail Group. We blijven groei zien bij oude klanten, waaronder Tory Burch en Home Depot, die nu CAR, EWM en BW in productie draait op Google Cloud”, aldus Snehanshu Shah, managing director voor SAP at Google Cloud.

Uitbreiding samenwerking

De twee bedrijven willen nu doorbouwen op dat succes. Eén van de manieren waarop ze dat doen is door het eenvoudiger te maken voor klanten om hun SAP-applicaties naar Google Cloud te migreren. Daar biedt Google nu “market journeys” voor aan, die gebaseerd zijn op referentie-architecturen die de best practices definiëren voor het opzetten van de apps op de infrastructuur van Google.

De beheerde dienst HANA Enterprise Cloud verwijdert ondertussen veel van het zware werk dat bij dagelijkse operaties horen. “HANA Enterprise Cloud wordt aangeboden als een volledig beheerde dienst op het Google Cloud Platform, waarmee het een flexibel operating-model biedt om klanten te helpen operationele complexiteit te verminderen”, aldus Shah.

Tot slot biedt Google zogenaamde C/4HANA-extensies op zijn cloud, waarmee gebruikers hun zakelijke apps kunnen aanpassen en uitbreiden. Ook biedt Google 1.000 dollar aan GCP-credits voor maximaal honderd C/4HANA-klanten, om ze een “jump start” te bieden, aldus Shah. Daarmee hoopt Google nieuwe klanten te krijgen die SAP op Google Cloud gaan gebruiken.