NetApp breidt aanbod voor datagestuurde organisaties uit

NetApp heeft aangekondigd een nieuw end-to-end AFF A320-opslagsysteem op basis van NVMe voor het middensegment te lanceren. Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in ONTAP 9.6, de datamanagementsoftware van het bedrijf.

ONTAP 9.6 moet applicaties versnellen zonder impact en de eenvoud en beveiliging voor een toekomstbestendige infrastructuur verbeteren. Organisaties van alle groottes kunnen daarmee hun data maximaal benutten en nieuwe initiatieven opzetten waarin data centraal staat.

De software heeft diverse verbeteringen gekregen, waaronder de uitbreiding van het NVMe/FC-ecosysteem. Niet alleen worden nu Red Hat- en SUSE Linux-hosts ondersteund, maar ook VMware ESXi-, Microsoft Windows- en Oracle Linux-hosts, met redundante opslagverbindingen. Organisaties kunnen met NVMe/FC de meeste workloads versnellen.

Verder ondersteunt Fabricpool nu ook het Google Cloud Platform en Alibaba Cloud. Organisaties zijn daarmee in staat om de kosten van hun primaire opslag te verlagen, door koude data automatisch weg te laten schrijven naar een publieke cloud naar keuze of naar een private cloud op basis van NetApp StorageGRID. Eerder was er al ondersteuning voor Microsoft Azure, AWS, en IBM Cloud Storage.

Cloud Volumes ONTAP

De FlexCache-software biedt nu ondersteuning voor Cloud Volumes ONTAP. Organisaties kunnen op die manier de voordelen van FlexCache benutten in een hybride cloud-implementatie.

Ook zijn er wat updates ten opzichte van veiligheid. Datareplicatie en externe buffering wordt bijvoorbeeld veiliger door over-the-wire encryptie voor SnapMirror-technologie en FlexCache.

Daarnaast is er IP-ondersteuning in MetroCluster voor AFF- en FAS-instapsystemen, waarmee organisaties op rendabele wijze hun bedrijfscontinuïteit veilig kunnen stellen. Het is mogelijk om hiervoor het bestaande IP-netwerk tussen locaties in te zetten.

AFF A320

NetApp presenteerde in 2018 de AFF A800, het eerste end-to-end NVMe-systeem in de branche met toonaangevende prestaties en dataservices, en effectieve efficiëntiegarantie. Met het nieuwe AFF A320-systeem kan ook het middensegment hier zijn voordeel mee doen.

Het AFF A320-systeem biedt onder meer versnelling van traditionele en moderne bedrijfsapplicaties, zoals kunstmatige intelligentie en deep learning, analyses en databases. Dit alles wordt geboden met een lage latency, aldus NetApp. Ook biedt het systeem lagere kosten voor datacentra, omdat applicaties in een krachtig systeem geconsolideerd worden. Tot slot is er een toekomstbestendige omgeving met NVMe-technologie, 100 GbE Ethernet en cloud-integratie.