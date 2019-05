Mede-oprichter Facebook: ‘Het is tijd om het bedrijf op te breken’

Chris Hughes, mede-oprichter van Facebook, pleit in een groot opiniestuk in The New York Times voor het opbreken van Facebook. Volgens Hughes hebben CEO Mark Zuckerberg en het bedrijf teveel macht. “Marks macht is ongekend en on-Amerikaans.”

Hughes maakt in het stuk duidelijk dat hij en Zuckerberg geen idee hadden van de mogelijk invloed van het sociale medium toen ze het platform startten. In de afgelopen twee jaar zijn echter meerdere privacy-schandalen aan het licht gekomen, waardoor Hughes nu stelt dat het tijd is om wat te doen.

“Facebook domineert sociale media zo erg, dat het geen markt-gebaseerde verantwoording heeft”, aldus de voormalige topman. “Dat betekent dat iedere keer dat Facebook een fout maakt, we een vermoeiend patroon herhalen: we worden boos, raken teleurgesteld en berusten uiteindelijk.”

Met de overname van Instagram en WhatsApp is het bedrijf echt een monopolie geworden, met heel veel macht. Volgens Hughes keken de overheid en zijn organisaties alleen maar toe terwijl Facebook zijn doel om te domineren waarmaakte. En dat geeft nu problemen voor potentiële concurrentie: “Facebook zal zijn innovaties kopieëren, het platform stopzetten of het overnemen voor een relatief bescheiden bedrag.”

Opbreken

“De grootste fout van de FTC was dat ze Facebook toestonden om Instagram en WhatsApp over te nemen”, aldus Hughes in zijn opiniestuk. Hij vindt dat de Amerikaanse overheid nu twee dingen moet doen: “het opbreken van de monopolie van het bedrijf en het bedrijf reguleren om het meer verantwoording af te laten leggen aan de Amerikaanse burgers.”

Daar zit echter wel haast bij. “Het bedrijf werkt snel om de drie platformen te integeren, wat het moeilijker maakt voor de FTC om ze op te splitsen.”

Reactie Facebook

Facebook-woordvoerder Nick Clegg reageerde snel op het opiniestuk, meldt Silicon Angle. Hij stelt dat succes inderdaad met verantwoordelijkheid komt. Maar: “Je dwingt verantwoordelijkheid niet af door op te roepen tot het opbreken van een succesvol Amerikaans bedrijf. Verantwoording van tech-bedrijven kan alleen bereikt worden door nieuwe regels voor het internet te introduceren. Dat is exact waar Mark Zuckerberg al toe heeft opgeroepen.”

Adam Mosseri, de voormalige baas van de News Feed en nu het hoofd van Instagram, is het met Clegg eens. “Regulatie is belangrijk en vereist, maar ik ben er niet van overtuigd dat ons opbreken de juiste weg is.”