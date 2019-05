IGEL OS 11 ondersteunt nu reeks aan Poly-headsets

IGEL, ontwikkelaar van software-gedefinieerde endpoint-optimalisatie- en controle-oplossingen voor enterprises, heeft aangekondigd ondersteuning te gaan bieden voor een reeks aan headsets van Poly. Het gaat om zowel daadloze als bedrade varianten.

De headsets van Poly worden daarmee ondersteund door het besturingssysteem IGEL OS 11, meldt Yahoo. De ondersteuning wordt geleverd aan de bedrade headsets Blackwire 320 en 325, en Blackwire 5210. Qua draadloze headsets is er ondersteuning voor Voyager 5200 UC, Voyager Focus UC stereo en Voyager 8200 UC stereo.

IGEL OS 11 is volgens het bedrijf zelf een veilig en adaptief besturingssysteem met krachtige configuratie-opties en controle. Het besturingssysteem ondersteunt naar eigen zeggen meer remote display protocollen en eigen apparaten dan andere oplossingen. Daarmee is het speciaal ontwikkeld voor enterprise-toegang tot virtuele omgevingen van alle types.

IT-organisaties kunnen later dit kwartaal ook de firmware van hun IGEL-ondersteunde Poly-apparaten updaten via de IGEL Universal Management Suite (UMS). Dit slimme en veilige management-platform, dat diverse besturingssystemen, databases en directories ondersteund, maakt het mogelijk om vanaf ieder remote endpoint apparaten te beheren en controleren. IGEL OS 11 is vanaf nu beschikbaar.

Poly

Poly werd in maart dit jaar opgericht en is ontstaan uit Plantronics en Polycom. Het nieuwe bedrijf richt zich op de menselijke ervaring van communicatie en samenwerking, en wil communicatie via telefoon en internet net zo rijk en natuurlijk maken van een fysiek gesprek.

In Poly wordt de audio- en video-expertise van Plantronics en Polycom gecombineerd. Ook gebruikt het de slimme endpoints van het bedrijf, waarmee UC-platformen met elkaar verbonden worden. Poly moet op die manier problemen binnen de moderne werkomgeving – zoals afleiding, complexiteit en afstand – verminderen.

In dezelfde maand als zijn ontstaan kondigde Poly ook integraties met diverse diensten van Amazon, Google en Microsoft aan. Hierbij gaat het onder meer om IP-telefoons met certificeringen voor Google Voice en headsets met een ingebouwde functie voor Amazon Alexa.