Cisco maakt spraak-AI MindMeld open source beschikbaar

Cisco heeft aangekondigd MindMeld open source te maken. MindMeld is een kunstmatige intelligentie (AI) platform voor conversationele AI. Het platform is beschikbaar onder de Apache 2.0-licentie.

MindMeld was een AI-bedrijf dat Cisco in 2017 overnam, meldt TechCrunch. De technologie van het bedrijf werd na de overname ingezet in de Spark Assistant, waarmee spraakcommando’s naar hardware voor vergaderingen moest worden gebracht. Vergaderingen moesten op die manier eenvoudiger en beter verlopen.

De Spark Assistant maakte het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende taken met een spraakopdracht uit te voeren, zoals het toetreden tot een vergadering en het aanpassen van het volume.

MindMeld

Hoewel de technologie toen iets geheel nieuws was, wordt er tegenwoordig door veel mensen samengewerkt om spraak naar enterprise usecases te brengen. Cisco geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om exact dat te doen met de MindMeld-toolset.

“Cisco neemt vandaag een grote stap om ontwikkelaars uitgebreidere en praktischere tools te geven voor het bouwen van conversationele applicaties, door het MindMeld Conversational AI Platform open source te maken”, aldus Karthik Raghunathan, het hoofd van machine learning bij het bedrijf.

Ook wil het bedrijf het eenvoudig maken voor ontwikkelaars om het platform daadwerkelijk te gaan gebruiken. Daarom brengt het ook het Conversational AI Playbook uit, een gids met een stappenplan om ontwikkelaars te helpen om te beginnen te werken met conversatie-gedreven applicaties.

Verdere ontwikkeling

Cisco stelt dat het hiermee vooral ontwikkelaars wil helpen, maar het is ook goed voor het bedrijf als ontwikkelaars buiten de organisatie werken met en aan de set van tools. Door ze open source te maken, hoopt Cisco dat een gemeenschap van ontwikkelaars begint met het gebruiken, testen en verbeteren van de tools. Daardoor wordt het platform sneller en breder ontwikkeld dan eerder mogelijk was.

De tools zijn vanaf vandaag beschikbaar op het DevNet-platform van Cisco zelf.