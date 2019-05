Zero trust-platform van MobileIron gebruikt mobiele apparaten als digitale ID

MobileIron heeft een nieuw zero trust-beveiligingsplatform voor mobiele apparaten ontwikkeld. Daarmee worden mobiele apparaten een digitale identiteitskaart die veilige toegang tot het bedrijfsnetwerk bieden, aldus het bedrijf.

MobileIron is naar eigen zeggen in staat om voortdurende beveiligingsregels toe te passen om data op mobiele apparaten en het bedrijfsnetwerk te beschermen. Daarbij brengt het cruciale signalen van gebruikers, apparaten, apps, netwerken en digitale dreigingen met elkaar in verband om een zero trust-omgeving in het leven te roepen.

“In ons werk- en privéleven maken we gebruik van mobiele apparaten. Dat gegeven vraagt om een zakelijke beveiligingsoplossing die mobiele apparaten centraal stelt”, zegt Simon Biddiscombe, de CEO van MobileIron. “Wij maken deze oplossing nu beschikbaar. Ons platform maakt van je mobiele apparaat een identiteitsbewijs voor toegang tot het bedrijfsnetwerk.”

Zero sign-on

Het daaruit resulterende platform gaat volgens het bedrijf verder da traditionele gateways en oplossingen voor identiteitsbeheer, doordat het controleert op een bredere reeks van kenmerken, voor er toegang verleend wordt. Voordeel is dat organisaties daardoor geen wachtwoorden meer hoeven te gebruiken voor authenticatie, maar zero sign-on in kunnen stellen. “Dat doen we op zowel beheerde als onbeheerde mobiele apparaten. Want wij vinden dat single sign-on één aanmelding te veel is.”

Dankzij zero sign-on kan het mobiele apparaat dus gebruikt worden om in te loggen, zonder dat hier een wachtwoord voor nodig is. Een recente enquête van IDG onder beslissers op het gebied van cybersecurity toont aan dat hier ook behoefte aan is. 86 procent zei namelijk van wachtwoorden af te stappen als die mogelijkheid bestond.

Het nieuwe beveiligingsplatform gebruikt unified endpoint management (UEM) functionaliteiten en zero trust-technologieën als zero sign-on, multi-factor authentication en mobile threat defense. Samen moeten ze een veilige en soepele gebruikerservaring bieden, waarbij alleen bevoegde gebruikers, apps en diensten toegang krijgen tot bedrijfsbronnen.

De zero sign-on-mogelijkheden voor onbeheerde apparaten worden vanaf juni dit jaar beschikbaar voor gebruikers van mobiele apparaten met iOS. Later dit jaar wordt de functie ook uitgerold voor Android-gebruikers.