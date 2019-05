Belgische Combell en Nederlands hostingbedrijf TransIP willen fuseren

Het Nederlandse hostingbedrijf TransIP wil gaan fuseren met het Belgische Combell. Dat zeggen Ali Niknam, de oprichter van het Nederlandse bedrijf, en Combell-CEO Jonas Dhaenens tegenover Tweakers. De twee bedrijven hebben al toestemming gevraagd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De twee partijen dienden een concentratiemelding in bij de ACM. Daardoor werd eerder gesproken over een overname door Combell, maar volgens NikNam is van verkoop geen sprake. Dat dit wel zo bij de ACM vermeld staat, heeft een “technische reden”.

De twee bedrijven moeten toestemming vragen voor de fusie, omdat ze niet te groot mogen worden. Als bedrijven te groot worden, kunnen ze namelijk de concurrentie gaan belemmeren. Binnen vier weken moet er uitsluitsel komen over de fusie van de twee bedrijven. Belanghebbenden kunnen op de melding bij de ACM reageren. Dat kan alleen deze week nog.

TransIP

TransIP werd in 2003 door Ali Niknam opgericht. Niknam is ook bekend als CEO en oprichter van de digitale bank bunq. In 2016 werden aandelen in de hostingpartij verkocht aan een Zweedse investeringsmaatschappij, maar een jaar later kocht Niknam die aandelen weer terug. Aanleiding was “verschillen in mening over de strategie”.

TransIP nam vorig jaar IT-Ernity nog over, een provider van internetoplossingen als Proserve, CloudVPS, Signet, VDX, Webstekker en DDS. TransIP zei toen op zoek te zijn naar bedrijven die soortgelijke doelstellingen hanteren, in een poging meer groei te realiseren. Met de overname van IT-Ernity werd de positie van de hostingpartij in de Benelux dan ook versterkt en het productaanbod uitgebreid.

Combell werd in 1999 opgericht en heeft volgens LinkedIn tussen de tweehonderd en vijfhonderd werknemers. Combell heeft ook een vestiging in Nederland. De webhoster zegt ruim honderdduizend klanten te hebben. Ook worden naar eigen zeggen drie op de vijf Belgische websites door Combell gehost. In Nederland zou dat één op de vijf zijn.