Equinix breidt stevig uit met twaalf nieuwe datacenters

Datacenterspecialist Equinix werkt aan een flinke uitbreiding. 23 datacenters krijgen een upgrade, terwijl er wereldwijd twaalf splinternieuwe exemplaren worden neergepoot. Ook Europa krijgt enkele nieuwe sites.

Equinix investeert ongeveer 1,9 miljard dollar in de bouw van twaalf nieuwe internationale datacenters en de uitbreiding van 23 bestaande sites. De push brengt vier nieuwe IBX (International Business Exchange)-datacenters naar Europa. De datacenters worden gehuisvest in Bulgarije, Finland, Warschau en Hamburg.

De IBX-datacenters van Equinix zijn enterprise-datacenters met n+1-redundancy over de ganse lijn. De datacenterspecialist ondersteunt zowel operationeel gebruik als opslagcentrische workloads. Equinix zet verder in op veilige interconnecties tussen bedrijven en de cloud. Met de nieuwe datacenters verstevigt het bedrijf zijn marktpositie verder. Vandaag is Equinix al aanwezig in 24 landen over vijf continenten en dat met 202 IBX-datacenters.

De uitbreiding spitst zich verder toe op Azië, met datacenters voor onder andere Tokyo, Seoul, Singapore en Shanghai. Bestaande datacenters die uitgebreid worden staan in onder andere Amsterdam, Parijs, Stockholm, Zweden en Madrid.

