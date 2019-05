Unit4 kondigt slimme diensten voor ERP en nieuwe cloud-extensies aan

Unit4 heeft bekendgemaakt nieuwe Smart Automation Services voor Business World ERP-klanten beschikbaar te maken. Ook zijn er nieuwe cloud-extensies onthuld voor applicaties van het bedrijf, en komen er een cloud-migratie-oplossing voor een vast bedrag.

De nieuwe Smart Automation Services gebruiken machine learning om automatisch service flows te alloceren en af te ronden, waardoor mensen slimmer moeten kunnen werken. Op die manier moet er meer tijd vrijgemaakt worden voor werk dat resultaten en persoonlijke beloningen biedt.

De nieuwe Smart Automation Services gebruiken machine learning in het People Platform om door analytics getriggerde interacties mogelijk te maken. Het People Platform werd in 2017 onthuld en is de moderne fundering voor Unit4-applicaties.

De Smart Automation Services komt met twee specifieke diensten: Smart Resource Planning en Smart Invoice Processing. Smart Resource Planning plant automatisch service orders in. Smart Invoice Processing is een dienst die automatisch facturen opstelt, waarbij accounting-informatie toegepast wordt op de factuur, voor deze automatisch verspreid wordt voor goedkeuring.

Cloud-extensies

Ook heeft unit 4 nieuwe cloud-extensies geleverd, die ontwikkeld zijn aan de hand van de Extension Kit. De extensies, gebaseerd op microdiensten, zijn beschikbaar gemaakt via GitHub. Het gaat om onder meer om een extensie die agendagebeurtenissen plaatst in Outlook als er een afwezigheid wordt aangemaakt in Unit4 Business World.

Ook is er een extensie die automatisch een melding geeft als een klant of donor geregistreerd wordt in Business World die op de Watch-lijst van de Amerikaanse overheid staat. Een andere extensie geeft rapportages van de evaluatie van het kredietrisico van klanten via Dun and Bradstreet.

Met de nieuwe extensies is het verder mogelijk om een Service Request aan te maken in Business World met Google Forms. Nieuwe werknemers kunnen bovendien welkom geheten worden met de Digital Assistant van het bedrijf. Tot slot kan informatie over leveranciers in Business World ingevuld worden via data van de Kamer van Koophandel.

Cloud-migratie

Unit4 heeft verder een nieuwe cloud-migratie voor een vaste prijs onthuld, om het migratieproces voor klanten te vereenvoudigen. Het nieuwe aanbod omvat onder meer een beoordeling om de eisen van klanten te evalueren en biedt volledige transparantie in de omgeving van hun huidige oplossing, om unieke aanpassingen en interfaces in andere systemen te identificeren.

Op basis van die beoordeling maakt Unit4 een cloud-migratiereis en biedt het een vaste prijs voor het gehele migratieproces. Ook biedt het een standaard tijd voor die migratie.

Unit4 biedt vier verschillende pakketten. Allereerst is er een kleine variant voor 15.000 euro, die binnen twintig werkdagen afgerond is. Medium kost 35.000 euro en is in 40 werkdagen afgerond, Large is beschikbaar voor 75.000 euro en is in 75 werkdagen klaar. Tot slot is er nog een enterprise-variant met een prijs die afgestemd is op de beoordeling.

Wanda

De enterprise-bot Wanda wordt vanaf nu standaard aangeboden aan Unit4 Business World ERP-klanten, om hen te helpen om sneller de moderne People Experience te adopteren. Wanda moet een vriendelijke en eenvoudige gateway naar data in Unit4-oplossingen zijn via een conversational user experience (CUX) aan de hand van natuurlijke taal.

Wanda werkt nu al via Slack, Skype, Microsoft Teams en Facebook Messenger, en spreekt inmiddels Engels, Noors, Zweeds, Frans en Duits. Vanaf nu zijn de bots beschikbaar in Business World voor aankopen, het vastleggen van tijd, reizen en uitgaven, HR, goedkeuringen van Workflows en het beleid van het bedrijf.