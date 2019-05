Lenovo onthult ‘eerste opvouwbare pc ter wereld’

Lenovo heeft tijdens zijn Accelerate-conferentie een opvouwbare pc gepresenteerd. Naar eigen zeggen is het daarmee de eerste fabrikant die een dergelijk product levert, al heeft Samsung eind vorig jaar aangekondigd aan een laptop met een opvouwbaar scherm te werken. Hiermee wordt trend uit de smartphone-markt doorgetrokken naar de pc-markt.

De Chinese elektronicafabrikant positioneert de foldable pc, die onder de ThinkPad X1-familie zal vallen, als een product voor de ‘zeer mobiele professional die de beste tools eist’. Het benadrukt daarbij dat het niet om een telefoon, tablet of hybride model gaat. We moeten het product zien als een laptop met in het midden scharnieren om het op te vouwen. Ingeklapt heeft deze ThinkPad wat weg van een zakelijk notitieboek.

De vouw biedt echter wel mogelijkheden die wat weg hebben van een tablet. Zo kan het scherm volledig gebruikt worden voor het afspelen van media. Ook kan er een hoek van iets meer dan 90 graden gekozen worden, zodat de helft van het scherm als toetsenbord dient en de andere helft als scherm voor reguliere laptop-taken. Weer een ander scenario is dat je de ThinkPad gebruikt voor het lezen van een boek, ook in een soort 90 graden-hoek.

Specificaties en lancering

Voor het 13,3-inch OLED-scherm werkt Lenovo samen met LG. Het betreft een 2K-display met een 4:3 aspect ratio. Lenovo mikt op een batterij waarmee je de dag door kan komen. Aan boord vinden we een Intel-chip, in een later stadium wordt duidelijk welke dat precies is. Verder zal de pc draaien op Windows. Verschillende berichten gaan er al een tijdje vanuit dat Microsoft werkt aan een besturingssysteem dat geoptimaliseerd is voor foldable pc’s.

De opvouwbare ThinkPad zal in 2020 op de markt komen voor een nog onbekende prijs. Het getoonde product betreft een prototype, waardoor er nog wat zou kunnen veranderen. Verdere productdetails zullen dan ook naarmate de tijd vordert naar buiten komen.